Forma 1, Christian Horner távozása: Lehet soha sem találjuk meg az utolsó cseppet a pohárban

Egy tény mellett szerintem nem lehet elmenni, az osztrák istállóban kulcsszerepet vállalt a brit szakember, neki is köszönhető, hogy Verstappen sorozatban 4 világbajnoki címet szerzett. Hogy miért történhetett a menesztés? Nem tudni.

Christian Horner, brit autóversenyző. Forrás: formula1.com

Tavaly már a konstruktőri vb-címet is elbukta a Red Bull, és azt hiszem, mindenkinek az emlékezetében tisztán látszik még az is, hogy Horner ellen tavaly pert indított a csapat egyik alkalmazottja. Szexuális zaklatással vádoltak meg. A botrány kirobbant, végül felmentették a szakembert.

Vagy megbuktatás történt? Amit tavaly tervezetek, most vált valóra? Ezt még túlélte a brit, de most bekövetkezett az, amit maga az istálló szurkolói sem értenek teljesen. Sokan mondják, a holland világbajnok édesapjával is rossz kapcsolatot ápolt a mester, heves veszekedések jellemezték a kapcsolatot. A Horner körül kialakult feszültség kiteljesedett, és a Red Bull teljesítménye sem az igazi. A csapat természetesen megköszönte a szakembernek az elmúlt húsz évet, de pontos magyarázatot nem adtak a döntésre.

Ez azonban láncreakciót indított el a Forma 1 világában. Vajon ki veszi át a helyét, mi lesz így az osztrák istállóval, mivel, vagy kivel menthetik meg a szezont? Sok-sok kérdés, ami felvetődik, melyek egyelőre megválaszolatlanul lebegnek előttünk. Tipikusan az az eset, amikor a hanyatlás tovább pörgeti a bizniszt, arra biztatva minket, keressük csak tovább és tovább az okokat. Ki tudja, lehet soha nem találjuk meg azt a bizonyos utolsó cseppet a pohárban.