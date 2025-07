Bécs a következő Eurovízió házigazdája lehet

Bécs városa ünnepélyes keretek között köszöntötte az idei Eurovíziós Dalfesztivál győztesét, JJ-t. A filippínó gyökerekkel rendelkező, bécsi születésű énekes, polgári nevén Johannes Pietsch, akinek "Wasted Love" című dala elhozta Ausztriának a 2025-ös győzelmet, a bázeli döntőt követően most a bécsi Városházán vehette át az Arany Rathausmann-díjat Michael Ludwig polgármestertől.

A díj Bécs városának egyik különleges kitüntetése, amelyet a polgármester adományoz olyan személyeknek, akik kulturális, közéleti vagy művészi tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárulnak a város jó hírnevéhez. A trófea egy aranyozott kis szobor, amely a bécsi Városháza tornyán álló, ikonikus vaskatonát, a Rathausmannt ábrázolja. Innen ered a kitüntetés elnevezése is.

"Az Arany Rathausmann nemcsak a személyes elismerés jele, hanem egyben visszajelzés is Bécs zenei és művészeti képzéseinek magas színvonaláról. Büszkék vagyunk rá, hogy JJ a városunk zene- és művészeti magánegyetemén tanul", - hangsúlyozta méltatásában Michael Ludwig, Bécs polgármestere.

A fiatal művész, aki korábban a Bécsi Operaház iskolájának növendéke volt, 2020-ban az angol "The Voice UK", 2021-ben az osztrák "Starmania" nevezetű tehetségkutató műsorokban is szerepelt és jelenleg a Bécsi Zene- és Előadóművészeti Egyetemen folytatja klasszikus énektanulmányait. Az idei győztes dala, a Wasted Love című száma közvetlenül a dalfesztivál után az osztrák slágerlisták élére ugrott, és történelmet írt: ez lett az első olyan osztrák dal, melyet több mint egymillióan hallgattak meg egy hét alatt az online zenei platformokon. JJ jelenleg új kislemezen és egy debütáló albumon dolgozik.

Az osztrák főváros polgármestere a díj átadása után azt a hírt is megerősítette, hogy Bécs hivatalosan is benyújtotta pályázatát a 2025-ös Eurovíziós Dalfesztivál megrendezésére, és egy 80 oldalas dokumentumban már ismertette elképzeléseit a szervezést illetően. A rendezvény helyszíne ugyanakkor még nem dőlt el: több osztrák város – köztük Graz és Linz – is versenyben van, a végleges döntés várhatóan ősz elején születik meg.

