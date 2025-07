Oscar-díjas film főszereplője érkezik Pannonhalmára

Vadonatúj helyszínen, eddig sosem hallott szövegkönyv adaptációval élvezhetik a nézők idén a Pannonhalmi Főapátság egyik legikonikusabb augusztus 20-i programját.

Az Intelmek előadás idén augusztus 20-án különleges helyszínen, különleges trió előadásában valósul meg. Felvételünkön balról Mispál Attila rendező, Röhrig Géza Kossuth-díjas színész és Kiss Gy. László tárogatóművész.

Fotó: Molcsányi Máté

Különleges helyszín

A héten tartották meg a helyszínbejárást az idei Intelmek előadáshoz. A Szent István Imre herceghez írott intelmeit feldolgozó különleges programnak immár 21. alkalommal lehet részese a közönség. Idén egészen különleges helyszínre esett a választás.

–Igyekszünk, minél változatosabb helyszíneken bemutatni az előadást. Az év témája a főapátságban a Kert, mi pedig már többször kacérkodtunk az arborétummal, mint helyszínnel – mondta el Mispál Attila rendező, aki Kiss Gy. László tárogatóművésszel és Röhrig Géza Kossuth-díjas színésszel órákon keresztül járta be az arborétum helyszíneit, hogy megtalálják az előadásnak legmegfelelőbb részeket.

Aktív előadás

Nagyon érdekes benyomások értek a helyszínen, már most egészen más repertoár kezd körvonalazódni a fejemben, mint amit első körben otthon az íróasztalomnál készítettem el – mondta el Kiss Gy. László

Hozzátette, a tárogató mindig szépen szól, de az élettel teli zöld környezetben valahogy mégis más jellegű, különleges zengése van. A hangszer azért is passzol jól az idei helyszínhez, mert a tárogató nagy terekben is jól szól, ráadásul lehet vele mozogni. Ez utóbbi igen fontos szempont, ugyanis nem statikus lesz az előadás. A résztvevők is készüljenek egy kellemes, nem megerőltető sétára a gyönyörű, a közelmúltban megújult arborétumban.

A művészek több órás helyszíni bejáráson mérték fel az arborétum kínálta lehetőségeket és hangulatokat.

Fotó: Molcsányi Máté

Filmsztár érkezik augusztus 20-ra

István király intelmeinek idén az Oscar-díjas Saul fia című film címszereplője, Röhrig Géza ad majd hangot.

– A történelem ezen pontján nincs jó sajtójuk a királyoknak. Számomra mégis megtisztelő, hogy egy uralkodó gondolatait adhatom majd át a közönségnek. Ez egy szellemi végrendelet, ahol egy apa látja el jó tanácsokkal a fiát. Olyan szöveg, amelyre joggal lehet büszke a magyar nép. Éppen ezért bár valamilyen szintű személyes értelmezés mindig kapcsolódik egy szöveghez, szeretném azt a lehető legtisztább formában továbbítani a hallgatóság felé. Mátyás, Szent László és Szent István azok, akikre tényleg nagybetűs uralkodóként emlékezünk.