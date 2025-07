90 éves lett Bőny egyik ikonikus alakja, mutatjuk hogyan köszöntötték - fotók

90. születésnapja alkalmából köszöntötték otthonában Parcsami Istvánt Bőnyön. Farkas János polgármester, és Bőhm Csaba alpolgármester látogatta meg a családot, de nem érkeztek üres kézzel. Mielőtt átadták volna az önkormányzat ajándékcsomagját, Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét is átnyújtották.

A bőnyi önkormányzat dolgozói személyesen köszöntötték 90. születésnapja alkalmából Parcsami Istvánt. Fotó: Csapó Balázs

65 év házasságban

Parcsami István született bőnyi, 1935 július 15-én látta meg a napvilágot. Feleségével, Marikával 65 éve házasok, két gyermekük született és egy unokájuk van. Fia lapunknak elmondta, hogy édesapja 90 évesen is aktív nyugdíjas, mindene a kert. - Bábolnán dolgoztam a keltetőben 15 évig, majd a győri Vagongyárban folytattam, mint gépkezelő - meséli Pista bácsi, akit legtöbben csak így ismernek Bőnyön. Hétvégén már megünnepelte a család a kerek évfordulót, ugyanis az unokája épp most töltötte be a 30. életévét.

Pista bácsi sok mindenkinek példaképe lehet, a korából kifolyólag is. Jókedvű, tisztelettudó, csak jót lehet róla mondani. Igen vallásos, 20 éven át presbiter volt, de ma is rendszeresen jár istentiszteletre

– emelte ki Bőhm Csaba.

Parcsaminé Marika és Parcsami István 65 éve házasok. Jóban rosszban kitartanak egymás mellett. Fotó: Csapó Balázs

90. születésnap jókedvűen és fitten

Parcsaminé Marikát, István feleségét arról kérdeztük, mi a titkuk, hogy még ennyi idősen is ilyen fittek és életvidámak.

- Világ életünkben dolgoztunk, volt, hogy küszködtünk, de mindig megértésben neveltük a gyerekeket - vágta rá az asszony.

Parcsami István maga készíti otthon a bort és a pálinkát, amire szintén nagyon büszke. Jó egészségnek örvend, bár tavaly egy kisebb időre kórházba került. Az orvosok szerint igen jók az eredményei, mások is megirigyelhetnénk.

Bőhm Csaba alpolgármester szerint Pista bácsi egy ikon a faluban. Fotó: Csapó Balázs

100 és 90 éveseket is köszöntöttek

Farkas János polgármester szerint azt tartja fiatalon a házaspárt, hogy világ életükben dolgoztak és mindenért megküzdöttek. Ezért is tudnak értékelni mindent, amijük van. Szoros kapcsolat fűzi a családhoz, ugyanis Pista bácsi fiával együtt járták ki az óvodát, és az iskola minden szintjét, sőt azóta feleségeik is szoros kapcsolatot ápolnak.

- Az önkormányzatunknál hagyomány, hogy felköszöntjük a kerek évfordulót ünneplő szépkorúakat. Október óta töltöm be Bőnyben a polgármesteri pozíciót, ugyan még csak ez az első ciklusom, de ez már a harmadik alkalom az ünneplésre. Elsőként 100 éves bácsit, majd a szintén 90 éves Tóth Dömötörné Bözsi nénit köszöntöttük - hangsúlyozta Farkas János.