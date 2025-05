A felvidéki recept, amit még soha nem írt le senki - fotók, videó

Minden bajtól megvéd a zsebben

- Ezután mehet is a forró zsiradékba rongyos felével lefelé, ami lehet zsír vagy olaj is én mindkettőt használtam. Nem világosra, hanem középbarnára sütjük, ami kívül ropogós lesz, belül pedig leveles és puha a burgonyától - tette hozzá. A nádszegi szakács elárulta, hogy az a legenda járja, hogy Nádszegen, sok úriembernek a belső zsebében mindig van egy darab rongyos. Bármi is történjék, ez pajzsként védi baj és éhség ellen hordozóját. Sőt nincs olyan ház, ahol ne lenne mindig egy tál kisült rongyos, szinte minden étel mellé kínálják az ünnepekkor - fogalmazott Az én receptkönyvem szakácsnője. Nagyobb ebédeken babgulyással is tálalják vagy a rongyost külön, sós finomságként az asztalon.

Jegyezzék fel, mert ez eddig titkos recept volt!

Amíg a rongyos tészta pihen Szarka Zsófi elkészíti a parázsolt krumplilevest. - Néhány szem megmaradt krumplit, hagymát, sárgarépát kevés olajon lepirítom, pirospapikával átforgatom és felöntöm vízzel, tejjel egyszerre, hogy ne kapja össze, majd fűszerezem: babérlevél, só, egész borssal és egy kis cukorral. Ötven perc alatt puhára fő minden és nagyon ízes levesünk lesz. Valódi pénztárcabarát kis menü - hangsúlyozta Zsófi.