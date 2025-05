Hide the Pain Harold munkába állt a rendőrségnél

Arató András, azaz Hide The Pain Harold a rendőrség munkatársa lett, igaz, csak egy kampányvideó erejéig – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Hide the Pain Harold nem csak felvette a rendőrség egyenruháját, hanem rögtön munkába is állt.

Fotó: Kisalföld-archívum

A Pest vármegyei rendőrség „Ne magyarázkodj, használd a biztonsági övet!” elnevezésű kampánya rendkívül tanulságos, emellett pedig szellemes is, ugyanis Hide The Pain Harold még egy autóst is igazoltatott a videóban.