Mutatjuk, mennyivel olcsóbbak a szlovák fürdők az osztrák termáloknál

Dunaszerdahely

A dunaszerdahelyi Thermalpark fürdő 18 hektárnyi területen helyezkedik el, ahol bányató, termálvíz, úszómedence, vízicsúszda, színpad, hotel, panzió, sőt kemping is megtalálható, nem is beszélve a tipikus strandos ételeket áruló vendéglátóhelyek hosszú soráról. Hétvégén ajegyár 17,50, hétköznap 15,50, gyerek 13,50 és 15,50 euró, három órás jegy 13 és 15 euró felnőttnek. Sok egyéb attrakcióval is vár, a szaunavilág például 16, a WIBIT vízi élménypark 30 percre 7 euró. Az év elején is megnéztük az árak alakulását, nézze meg, mit írtunk akkor, mit nyilatkoztak a fürdők vezetői!