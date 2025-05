Nem láttál még ilyen bulis autót! Csak három van belőle az országban - fotók

Egy vidám piros színű, hibátlan fényes karosszériájú, jópofa háromkerekű autónak látszó járgány gurult be szombaton reggel a győri motoros tanpályához. Egy 1968-as BMA amica. A kétszemélyes mopedautó három keréken gurul. Az ajtajai úgy nyílnak, mint a mai legmodernebb csoda autóké, azaz felfelé. Pillanatok alatt le lehet venni a tetejét, fel lehet külön tenni az ablakait vagy az eső ellen védő műanyagot oldalra. Szóval sem a szél, sem az eső nem éri a benne ülőket, nem úgy, mint a motoron.

Egy igazi ritkaságot láthattak a győri motoros tanpályán. Fotó: Krizsán Csaba

A mopedautó titkai

Az enesei Tóth Tamás érkezett a különös kétszemélyes közlekedési eszközzel. Mint megtudtuk tőle, ez egy mopedautó, ami Olaszországban készült 1968-ban prototípusként, ezért mindössze 250 darabot gyártottak belőle. Vajon hogy került hozzá az autókülönlegesség?

– Amikor összetörtem a motoromat, másikat kerestem. Akkor láttam meg, és úgy döntöttem nekem ez kell! Hét éve vásároltam széjjeltörve Magyarországon. A felújítása évekig tartott, mert sok időt vett igénybe az eredeti gyári alkatrészek beszerzése. Az utazó sebessége 60 kilométer óránként, mindenhova el tudunk vele menni.

Pénteken a Balatonon voltunk, 2-300 kilométereket simán elgurulunk vele, de a városban is ezzel közlekedek. Úgy tudom, mindössze három példány van belőle az országban: egy Budapesten egy ismerősömnél, egy az olasz múzeumban és az enyém – mutatta be csodajárgányát a büszke tulajdonosa, aki azt is elmondta, hogy a 250 köbcentis, 2 hengeres, 2 ütemű motor 5 liter benzint eszik százon. Ja, és műszaki vizsga sem kell hozzá, mert rendszáma sincs és jogsi kell hozzá...Szóval tiszta buli!

Nézd meg a járgányokról készült galériánkat is, ahol szintén találsz pár képet a piros ritkaságból: