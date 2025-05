Áll a falu májusfája - Győrújbaráton tovább él a hagyomány

Az Európa-szerte elterjedt májusfa régen az udvarlás szimbóluma és eszköze volt. A májusfa állítás nem csupán hagyományőrzés, a közösségépítésben is fontos szerepe van.

A májusfa állítása Győrújbaráton nem maradhat el.

Fotó: Győrújbarát Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A májusfa hagyománya

A májusfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak, május 1-re virradóan éjjel vagy kora hajnalban állítottak. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Legtöbbször az udvarló legény vezetésével állították a fát, de egyes községekben a rokonlányoknál is állítottak a legények. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte. A Győrújbaráti Önkéntes Tűzoltó Egyesület az idén is felállította a falu közontjában a májusfát.