Kirándulnál egyet a hosszú hétvégén? Mutatunk 3 csodás helyszínt a Kisalföldön

Pompás színek és illatok lengik körbe a fákat és növényeket. A napsütés hívogat egy túrára a természetben, az időjárás vasárnapig a kora nyári időket idézi. Három olyan kirándulóhelyet mutatunk a Kisalföldön, amit érdemes felkeresni a hosszú hétvége alkalmából. Kirándulásra felkészülni!

Kirándulás a Kisalföldön: a győrújbaráti kilátót is érdemes lehet meglátogatni a hosszú hétvégén.

Fotó: Németh Ádám

Kirándulás a Hegykői Csipkeházban

A Hegykő központjában, a templom mellett példamutatóan felújított, már kétszázadik évéhez közeledő házban közel 250 eredeti höveji csipke mutatja be a Kis Bori-díjas Népi Iparművész, kétszeres díszpolgár, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett Szigethy Istvánné, Bözsi néni munkáit. A Csipkeház, A pólyától a szemfedélig című állandó kiállítás, a fűszer- és gyógynövénykert, a Fertő-táj régi használati eszközeit bemutató pajta mind-mind szeretetteljes főhajtás az anya előtt, emlékhelye a szorgalmas és rendkívüli életutat bejárt Bözsi néni munkásságának.

Közel 250 eredeti höveji csipke látható a múzeumban.

Pannonhalmi Lombkorona Tanösvény

A 80 méter hosszú, halat formázó lombkorona sétány kilátópontként is működik, a legmagasabb pontja a talajszinttől 14 méter magasan fekszik. Pár száz méterre kisgyerekes családoknak is kiváló a könnyed sétával megközelíthető pannonhalmi Boldog Mór-kilátó, amely elnyerte az Év kilátója címet is. A magasból csodás kilátás nyílik a környező dombságra. A természetjárást ki lehet egészíteni a Pannonhalmi Főapátság arborétumának bebarangolásával is.

Felvételünkön a pannonhalmi Lombkorona-tanösvény és a Boldog Mór-kilátó. Fotó: Bánkúti Sándor

Fotó: Bánkúti Sándor

A Szelestei Arborétum

A szelestei arborétum több szempontból is rendhagyó. Gróf Festetich Andor alapította 1873-ban ezt a felemelően szép ligetes és szabad területet, valamint sűrűbb erdei részleteket egyaránt tartalmazó, az angol tájkertépítési hagyományokat követő parkot. Festetich után Baich Mihály lett a park tulajdonosa és igazi gazdája. Az arborétumban több fajból álló fenyvescsoportok, tiszafa-sorral szegélyezett utak, szelídgesztenye liget, borostyánnal átszőtt szépséges erdőrészletek pihentetik a látogatók lelkét. Az arborétum kialakítása óta nyitva áll a látogatók előtt.