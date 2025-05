Roland kígyóval a nyakában sétálgat Győrben - videó, fotók

- Egyik kedvencemmel, Medúzával, a vörösfarkú boával szoktam sétálgatni az utcán, ő a legszelídebb. Ha jó az idő, őt szívesen leviszem magammal az utcára, persze elcsodálkoznak rajta a járókelők, de nem szokott gond lenni, hogy látnak ilyet, élnek kígyók Adyvárosban. Általában senkit sem zavar, a legtöbbször körbeállják a gyerekek, aki meri, meg is simogathatja. Küldetésem, hogy szeretném megmutatni az embereknek, hogy nem kell tőlük félni, a hüllők is szerethetők - jegyzi meg őszintén.

Kígyók Adyvárosban

Fotó: Molcsányi Máté

Joó Roland egy adyvárosi panellakásban helyezte el terráriumait. Az elsötétített helyiségben tekintek a behatolókra egy brazil fehérlábú madárpók (mellette levetett bőre), gekkók, skorpiók, korallsiklók, egész állatfarm. Természetesen tartásukhoz minden szükséges szabályt betart, engedélyt, és tegyük hozzá: halálos mérgű állatot nem tart. Kígyó már harapta meg, merthogy főleg a bébipéldányok még gyakran harapnak, főleg azért, mert önmagukat védekezés miatt. Lenyűgöző számára, hogy ahogy nőnek, egyre jobban megismerik Rolandot, már nem támadják meg, hiszen tudják: tőle kapnak enni. Szinte megszerették. A legtöbb kígyója közép és dél-amerikai. Arizonai skorpiói is vannak, halkan hozzáfűzi, szinten szégyenlősen magyarázva: szereti a pókszabásúakat. A siklófélék 15 évig élnek, az óriáskígyók 20-30 évig is akár. Van egy pókfaja, amelyet a Harry Potter filmben is szerepeltek - persze ott kissé felnagyított változatban. Hosszan beszél kedvenceiről, látszik, hogy mindent tud róluk.

A korallsiklók nem mérgezőek

- Mindig érdekeltek az állatok, végül tizenöt éve kezdtem hozzá tartásuknak. A hüllők békések, nem kell nekik nagy hely, heti párszor eledel és vízcsere. Összesen ennyi, zajt sem csapnak, tartásuk nem költséges - a szőrük sem hullik - foglalta össze nekünk Roland a kis lakásban körbevezetve. - Igaz, simogatni nem lehet őket nagyon, ezért hívják őket díszállatnak. A korallsiklók nem mérgezőek, csak utánozza mérgező társa színét. nem kell engedély a tartásához, mert csak enyhe mérge van. Szeretem őket megfigyelni, tanulmányozni az életmódjukat, viselkedésüket, táplálkozásukat, vadászati szokásaikat. Egyelőre csak hobbi, de később akár komolyabbra is fordulhat. Például egy tenyészeti programot kezdtem el velük.