Májusi programok - A kastélyok titkait kutatják a Rábaközben

– Nagy szerencse, hogy a legtöbb faluban vannak elhivatott kutatók, akik igyekeznek minél jobban megismerni a település és a kastélyok múltját is. Nekik köszönhetően sok érdekes részletet tudunk meg. A rendezvényekhez kulturális műsort is szerveztünk, elsősorban helyi csoportok közreműködésével. Örömmel mondhatom, hogy a legtöbb tulajdonos nyitott volt a kérésünkre és megértették, hogy a Rábaköz népszerűsítésének, megismertetésének fontos része lehet a történelmi épületek bemutatása. Így nyílhatnak meg az évszázados lakok előttünk is – jegyezte meg Vörös Bernadett.

A szervezők szerint a rábaközi kastélyok nagy része nincs túl jó állapotban. Tervek és elképzelések a múltban mindig voltak, de a megvalósításuk nem ment zökkenőmentesen. Remény azonban mindig van és példaként a farádi Sarlay-kastélyt említették, ahol nemrégen olyan tulajdonosokhoz került az ingatlan, akik komolyan gondolják fejlesztését.