Hatalmas tömeg bulizott a Mosonmagyaróvárra visszatérő Hooligansre - fotók, videó

Míg szerdán a TNT fokozta a hangulatot, május elsejének a sztárfellépője a Hooligans volt. Már az este 8 órai kezdés előtt hatalmas tömeg várt az együttesre.

Fergeteges hangulatot teremtett a színpadra a Hooligans Mosonmagyaróváron. Fotó: Kerekes István

A Városi Majális idei húzóneve a Hooligans volt, a zenekarra nem csak a mosonmagyaróváriak voltak kíváncsiak. Csiszár Péter, a főszervező Flesch Nonprofit kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint mintegy hatezren nézték meg a koncertet. Az együttes egyébként korábban több Szent István Napok rendezvényen is fellépett már, illetve az Erzsébet tér átadóján is ők szórakoztatták az érdeklődőket. Csipáék ezúttal is fergeteges hangulatot teremtettek a Lajta-parti városban.

