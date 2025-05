A madárvilág Susan Boyle-ját fülelhették Péren - fotók

– Talán igazságtalan lenne, ha szépek is lennének a fülemülék – véli Mikó Ágnes, a Magyar Madártani Egyesület egyik önkéntese, aki Péren vezetett túrát május második napján. A program a fülemüle hangja köré épült, azért gyűlt össze maroknyi lelkes természetkedvelő, hogy a sok-sok csicsergő, cserregő, csivitelő hang közül szakértő fül segítségével figyelje meg a roppant szerény külsejű kismadár énekét.

Fotó: Krizsán Csaba

– Figyeljétek! Egy barátposzáta most nagyon rázendített! – hívta fel a figyelmet Ágnes a fekete búbos kis fejéről, no meg a trillázó hangjáról felismerhető aprócska tollasra. – Pér környéke nagyon sokszínű, szeretnek erre az örvös galambok, balkáni gerlék, tengelicek, a fakopáncsok, a gyurgyalagok, sőt, a napokban réti héját is láttam. A településen fészkel egy fehérgólyapár is (szerk. megj.: nemrég kaptunk olvasói fotót, a péri focipályán ellenőrzi a gyepet az egyik péri gólya, kattintson a kiemelt szavakra, hogy megnézze!), bízunk benne, hogy sikeres lesz a szaporulat – sorolta Ágnes séta közben, milyen gazdag a helyi madárvilág.

A fülemüle a művészeket is megighlette

A könnyed, lélekemelő séta során nem kellett sokat várni az est főszereplőjére, a fülemülére. A kis énekesmadár hangját az egyik legszebb madárdalnak tartják a világon. Tiszta, csengő és erőteljes, gyakran hosszú, dallamos sorozatokból áll, amelyeket hirtelen csendek vagy trillázó részek szakítanak meg. A fülemüle képes különféle hangszínek, ritmusok és hangmagasságok váltakoztatására, így dalát szinte zeneműként élhetjük meg. Pont emiatt számtalan művészt ámulatba ejtett, a magyar irodalomban és népzenében csalogányként említik.