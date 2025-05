Rengeteg program várja a győrieket a II. Sör és Művészet fesztiválon

A rendezvényhez csatlakozó belvárosi üzletekben lehet hozzájutni az ún. Kakas Krajcárokhoz, amivel a rendezvényre kilátogatók szavazni tudnak az általuk legjobbnak ítélt zenés vagy művészeti produkcióra. Az a produkció nyeri a versenyt, amelyik a legtöbb szavazatot (Kakas Krajcárt) gyűjti a verseny ideje alatt.

Szavazz a kedvencedre!

Kortárs témák

A Győri Nők a Városért Alapítvány "Kortárs Témák" kerekasztal idén az olvasás népszerűsítésére fókuszál. Felállítanak egy podcast stúdiót a helyszínen, ahova mindenkit várnak, aki megosztaná kedvenc könyvével kapcsolatos élményeit, gondolatait. A részvételért apró ajándékkal jutalmazzák a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt (a gyerekek kedvenc könyveiket is elhozhatják). A megszólalókat ajándékkal jutalmazzák, a rendezvény zárásakor pedig könyvcsomagokat sorsolnak ki a résztvevők között. A rendezvény ideje alatt több győri ismert embert (színészeket, zenészeket), kortárs írókat is megszólaltatnak, hogy ők is megoszthassák kedvenc olvasmányaikkal kapcsolatos élményeiket a podcast keretein belül

Programok:

0. nap: május 8. csütörtök 16 órától

A rendezvény nyitó napja különleges alkalmat teremt arra, hogy a fiatal tehetségeket és kreatív csoportokat megismerhesse a nagyközönséggel. Iskolai zenekarok, tánccsoportok jelentkezését várják, akik színpadi műsorukkal szívesen bemutatkoznának Győr belvárosában.

16:00 Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium rézfúvós kvintettjének műsora

16:30 Csanaky Bence (Krúdy iskola) zongoraműsora

17:00 HILD-es diákok

18:00 Electric Fuse (Págisz iskola)

19:00 Lukács Zenekar (Lukács iskola)

20:00 APÁK (koncert) - 2020-ben alakult felvidéki és anyaországi zenészekből.

1. nap: május 9. péntek 14 órától

14:00 DJ Giga

16:00 Gerencsér Karesz

17:00 Dunaszegi Színjátszókör

18:00 Acoustic Flow

19:00 Piton

20:00 HELP - All in Party (2000-es évek slágerei)

21:00 DJ Giga

2. nap: május 10. szombat (színpadi programok 14 órától)

A szombati piac nem költözik más helyszínre, a tavalyihoz hasonló módon idén is megfér a két program egymás mellett.

14:00 DJ Giga

16:00 Levelező Tagozat

17:00 MESO

18:00 Blues Fathers

19:30 Szerelemvonat (Demjén slágerekkel)

21:00 Legendary MX

15:00 Könyvbemutatóval egybekötött beszélgetés a Káptalandombon:

A Győri Nők a Városért Alapítvány támogatásával a rendezvény keretében író-olvasó találkozót tartanak a Káptalandombon.

Az elmúlt év novemberében jelent meg Szentmiklósi Lilla: Lina titokzatos naplójából című könyve, melyben az olvasó képet kap a 20. századi magyar valóságról, ami sok tekintetben sorsrontó. A kötet borítóján a veszprémi kortárs festő, Debreczeny Zoltán: Lina titkai című festménye látható.

3. nap: május 11. vasárnap (délelőtt a gyerekprogramoké a főszerep)

09:00 Drazsé - gyerekkoncert

10:00 Varga F. & Balássy Betty -gyerekműsor

10:40 "Hunyadis Virágszálak” „Daloló Pacsirták” (Hunyadi iskola Sopron)

11:00 Pápateszér SE táncosai

11:30 Mese a meseszoknyán

12:00 DJ Giga

13:30 Slow Ride

16:00 SZESosemArt – az egyetem színjátszó csoportjának előadása

17:00 Romungro

18:00 Várakozni Tilos

19:00 Eredményhirdetés (kedvenc előadó, kedvenc zenekar, kedvenc művész)

19:30 Várakozni Tilos