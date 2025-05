Akik a fecskékről álmodnak

Szabó Krisztián győri tanító bácsi mindig valami különlegességet talál ki. Április végén zárult a mesterképzéséhez kapcsolódó gyakorlata a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. A záró foglalkozásán az Álomerdő–Álommenza projektjét mutatta be a tanító szakos hallgatóknak, majd szemináriumi foglalkozások keretében egy-egy gasztropedagógiai és gasztroművészeti foglalkozáson fecskés tányérokat, étkészleteket, valamint a „Magyar táj, magyar ecsettel” kiállítás festményei által inspirált ehető festményeket, tájképeket készítettek szendvicsek formájában. Most a fecskék állnak a figyelem középpontjában.

Ehető képzőművészeti alkotások és fecskék.

Fotó: Szabó Krisztián közösségi oldal

Az alkotás középpontjában a fecskék

A tanító bácsi most felhívással fordul a gyerekekhez. – Az Álomerdő–Álommenza Egyesület meghirdeti a Fecskebarátok eseménysorozatának első különleges alkotói felhívását, amely során egy óriás fecske formájú mandala elkészítésére invitálunk benneteket! Mi a célunk az első felhívással? A közös alkotás öröme, a természet és a művészet összekapcsolása, a közösségi kreativitás kibontakoztatása illetve a fecskevédelemre való figyelemfelhívás. A feladat: alkossatok egy egyedi mandalát fecske formában – használjatok bátran újrahasznosított, természetes vagy bármilyen kreatív anyagot! A fecskét kirakosgathatjátok a tanterem padlójára, az iskola előtti téren is, de akár egy nagyobb kartonra is. Az alkotás követheti a fecskék eredeti színeit, de el is lehet tőle térni. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. Az intézmények is díjazásban részesülnek.

A fecskés alkotás készülhet bármiből. Csak a képzelet szabhat határt.

Fotó: Szabó Krisztián közösségi oldal

Az Álomerdő-Álommenza Projekt kapcsán további feladatok érhetőek el az alábbi szakmai csoportban a dokumentum fül alatt. Jelentkezni az alkotásokkal az [email protected] címen lehet 2025. június 1-ig.