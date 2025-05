Ultramenő járgánnyal hódította meg Pannonhalmát az Audi elnöke - fotók

Az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke a magyar nemzet bölcsőjéhez, a Pannonhalmi Főapátsághoz látogatott, mely nemcsak gazdag hagyományt képvisel, de az oktatás és a kultúra helyeként a jövőben is óriási lehetőségeket rejt magában. Ez is oka annak, hogy mi az Audi Hungariánál otthon érzi magát Michael Breme, valamint a négykarikás vállalat is, hiszen például a Pannonhalmi Jazznyár koncertsorozat partnereként is részt vesznek.

Az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke, Michael Breme Pannonhalmán is megjáratta kedvenc, nagy becsben tartott Audiját. Fotó: Audi Hungaria

Audi oldtimer - Maga szervizeli a több mint 40 éves járgányt

Pannonhalma egyébként tökéletesen illeszkedő úti cél Michael nagy becsben tartott 1981-es Audi 200 Turbo-jához, mely akkora szerelem számára, hogy még a szervizelését sem bízza másra. Nyilván ehhez az is hozzátartozik, hogy az öthengeres motor 1., 2., 4., 5., 3, gyújtási sorrendjének különleges és egyedi hangzása minden alkalommal mosolyt csal az arcára.

1981-es Audi 200 Turboval Pannonhalmán.

Audi Hungaria - Legjobb belsőégésű után prémium elektromos

A hetvenes évek vége óta ez a motor az Audi márka egyik kiemelkedősége - és évtizedek óta az Audi Hungaria egyik legnagyobb büszkesége, valamint a technológia iránti szenvedélyük védjegye. Ezt a szenvedélyt meglovagolva törekednek arra, hogy kiemelkedő teljesítményt érjenek el az elektromobilitás világában is és olyan elektromos modellekkel lépjenek ki a piacra, mint az Audi e-tron GT, a Q4 e-tron, a Q6 e-tron és az A6 e-tron.

1981-es Audi 200 Turbo és a legújabb SQ6 e-tron.

Michael Breme egyébként – amikor épp nem a szenvedélyének hódolva az Audi 200 Turbot hajtja - egy SQ6 e-tront vezet, melyben saját elmondása szerint minden adott ahhoz, hogy igazi elektromos ikonná váljon, és nem mellesleg a győri gyártású PPE (Premium Platform Electric) elektromos hajtás viszi az utakra.