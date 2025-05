Nagy átalakítás Győrben - Minden nőben fotómodell rejtőzik

Közös munka.

Fotó: Tölgyesi Norbert NoKoFoto

– Mit vártok az átalakítástól?

– Az átalakítástól rengeteg mosolygó arcot és hálás szívet várunk. Nekünk az öröm a legnagyobb elismerés, amit kaphatunk. A mi átalakításunk nem egy fotózás és az arra való előkészítés. A fotózás nem is olyan fontos, az csak egy emlék arról a napról, amikor a jelentkező megkapja azt a pozitív kisugárzást, amitől megnő az önbizalma és elhiszi magáról, hogy ő is egy értékes tagja a társadalomnak és nem csak egy a sok közül. Azt sem titkolom, hogy sikert és jövedelmet is várunk az átalakítástól, mert természetesen a szolgáltatás, amit nyújtunk, nem adható mindig ingyen. Egy átalakítás rengeteg munkába és időbe kerül, ezért ennek ára is van. Több csomagunk is kidolgozás alatt van és hamarosan ez látható is lesz az oldalainkon. Nem meggazdagodni akarunk ebből az átalakításból, hisz mindegyikünknek van fő állása amiből élünk. De szívvel lélekkel csináljuk és nem tudunk mindig ingyen dolgozni.