Nagy átalakítás Győrben 3. rész – Minden nőben fotómodell rejtőzik - fotók

Az ember azt feltételezné, hogy azok a hölgyek jelentkeznek egy ilyen átalakításra, akik nem tudják, mit kezdjenek a külsejükkel. A győri rendezvény azonban megcáfolta az elméletet. A jelentkezőket a kíváncsiság adta a szakemberek kezére, akik azt ígérték, az átalakítás után fotómodellként néznek majd ki. Így is lett.

V. Marianna, L. Boglárka, Horváth Karolina, Pongrácz Zsófia, Fodrász: Gergely Enikő, Stylist: Konterman Kata, M.Ágnes, Fotós, Szervező: Tölgyesi Norbert, Smink: Kardos Kitti

Az átalakítás során megélni a nőiességet

Zsófinak nőies ruhákat ajánlott a stylist. smink: Kardos Kitti, fodrász: Gergely Enikő, stylist: Konterman Kata, fotós, szervező: Tölgyesi Norbert

A 41 éves Zsófia vagány, színes ruhákat kapott Katától. – Gondoltam, hogy sokkal nőiesebb ruhákat és sminket fogok kapni, mint amit használok és be is jött. A nőiség talán most kezd kibontakozni bennem. Amikor fiatalabb voltam, nem volt előtérben. Most egy kicsit elkezdtem jobban befelé figyelni, önismerettel foglalkozni. Régen a hobbim a vitorlázórepülés elég fiús volt. Az öltözékemben a praktikum volt jellemző, de mára megváltozott, a mindennapokban is meg tudom élni a nőiességet.

Az is fontos, hogy az ember jól érezze magát a ruhájában, előnyös legyen az alkatához. Tanulsága ennek a hétvégének számomra, hogy elszoktunk attól, hogy elmenjünk egy butikba és felpróbáljunk különböző dolgokat. Az internet kényelmessé teszi az embert, otthonról a fotelből két kattintással meg tud rendelni mindent. Most, hogy sokféle ruhát felpróbáltam, rájöttem, hogy mennyire hiányzik a próba – összegezte Zsófi.

Egy fehér blúz mindig jól jöhet egy jó sminkkel, rúzzsal.

– Elvárások nélkül érkeztem hozzátok. Egy szuper csajos napot kaptam cserébe, amiért hálás vagyok és köszönöm szépen! Jó volt megtapasztani, hogy egy alap ruhadarabot miként lehet izgalmassá, egyedivé tenni. Különösen jó érzés volt begyűjteni a városban sétálva az elismerő pillantásokat. Megfogadom a tanácsokat: élénk rúzsok, nagy fülbevalók és különleges ruhadarabok! – összegezte a napot Zsófi.

Az élénk rúzs kiemeli Zsófi vidámságát.

A frizurákat Gergely Enikő készítette

Az átalakítástól azt várom, hogy a modellek rácsodálkozzanak saját magukra, hogy egy új, merészebb oldalukat ismerjék meg, merjenek újítani, ne féljenek a változástól.

– Én úgy gondolom, hogy az emberekben sokkal több van, mint amit meglátnak a tükörben. Szeretnénk segíteni, hogy új szemmel tekintsenek önmagukra. Nagyon fontos az összhang, hogy a ruha, smink és frizura harmóniában legyenek. Ezért fontos a tervezés, de a legjobb ötletek gyakran menet közben születnek. Én, mint fodrász bátran merek alkotni, hiszen ez a projekt pont arról szól, hogy átlépjük a határokat. Természetesen figyelünk a személyiségre, de a cél akár a komfortzóna elhagyása is lehet. A legnehezebb az átalakításban meggyőzni a modellt, hogy merjen elengedni régi mintákat, és engedje meg magának a változást, de pont ez az, amiért érdemes csinálni.