Nagy átalakítás 1. rész - Karolina: El sem hittem, hogy az a lány a tükörben, én vagyok! - fotók, videó

– A nő, az egy fogalom. Egész életünkben változunk, amit el is kell tudni fogadni. A változásokat nem mindig követi az önbizalom. Van aki csak 40 után találja meg önmagát, van, aki egyáltalán nem találja egy életen át. Magamat is tudom példaként hozni, mert állandó keresésben vagyok, viszont ez arra jó, hogy egy állandó kíváncsiság van bennem és sok mindent kipróbálok. Ezen a hétvégén azt szeretném megmutatni a hölgyeknek, hogy a bennünk lévő kíváncsiságot nem szabad elveszíteni. Nyitottnak kell lenni különböző dolgokra, bármit ki lehet próbálni. Van, aki a kényelemre hajt és a komfort zónáját feszegeti, de tovább nem megy. Van, aki szeret öltözködni, kifejezni az egyéniségét az öltözékével is. Van, akinek ez sikerül is és vannak emberek, akiknek ez egy kicsit nehezebben megy. A divat trendeket szül, aki követi, előtérbe kerülhet, felfigyelnek rá. A stílussal azonban együtt lehet élni, mi ebben szeretnénk segíteni