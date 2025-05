Nagy átalakítás Győrben 2. rész - Minden nőben fotómodell rejtőzik - fotók

– Azért vágtam bele ebbe az átalakítás projektbe, mert hiszem, hogy a smink nem csupán külsőségekről szól, hanem arról is, hogy megmutassuk, kik vagyunk, hogy érezzük magunkat éppen, vagy hogy kipróbáljunk valami újat, amit eddig nem mertünk. Szeretek természetesen sminkelni és különböző technikákkal átalakítani a hölgyek vonásait. Hiszem, hogy nem kell másnak látszanunk a sminktől. Elég csak az előnyös részeket kiemelni, ezeket így otthon is el tudják készíteni maguknak a későbbiekben ha szeretnék. Ebben tudok segíteni nekik. Szeretem látni, amikor valaki belenéz a tükörbe és felcsillan a szeme. Nem csak azért, mert szép lett, hanem mert jól érzi magát a bőrében. Ez a projekt erről szól: önkifejezésről, magabiztosságról és a közös kreatív utazásról. Örülök hogy benne lehetek ebben a kreatív csapatban és egy örök élményt adhatok ezzel én is a résztvevőknek.

Fotó: Tölgyesi Norbert NoKoFoto

– Mennyire kell előre gondolkodnotok egy átalakításnál?

– Egy átalakítás mindig egy kis közös kaland. Sok mindent előre megtervezünk, hogy gördülékenyen menjen minden. Fontos, hogy ismerjük az elképzeléseket, a stílust, az alkalmat, sőt a személyiséget is, hiszen ezek mind hatással vannak arra, mit alkotunk. A majd 10 éves sminkes tapasztalatom segít, hogy lássam és érezzem, ki milyen sminkben érzi otthon magát, kinek milyen a stílusa és látom kiből mit lehet kihozni, ami még önkifejező a számára de azért a komfortzónáján kívül esik. Meghagyjuk a teret az inspirációnak is, hiszen akkor áll össze teljesen minden amikor élőben találkozunk, mert akkor érződnek jobban a rezgések és a "kémia". Szóval sokat tervezünk előre, de élünk is a pillanatnyi lehetőségekkel, mert az adja meg az a pluszt, amitől mindenki varázslatosan érzi magát az egész eseményen és amitől maximálisan egyedi lesz az átalakítás a számára.

– Mit vártok az átalakítástól?

– Mi, mint átalakítók, leginkább azt várjuk, hogy aki részt vesz ebben, kilépjen a komfortzónájából, és közben fedezze fel magában azt az oldalt, amit talán eddig még sosem látott. Szeretnénk, ha ez nem csak egy külső változás lenne, hanem egy kis belső felfrissülés is: egy új lendület, egy mosoly, egy kis önbizalomlöket. A legnagyobb öröm számunkra az, amikor a végén nemcsak azt halljuk, hogy 'szép lettem', hanem azt is, hogy 'jó érzés volt ez az egész' és amikor egy csomó trükkel a tarsolyukban indulnak haza fülig érő mosollyal és kirobbanó önbizalommal. Amikor az utolsó szavuk az, hogy innentől igyekszik úgy vásárolni ahogy ajánlottuk vagy hogy beszerzi azt a rúzst amit feltettem neki mert tetszik és látja hogy milyen előnyös és nem is kell más csak az a rúzs és egy spirál ahhoz, hogy a hétköznapokban is gyönyörűnek érezze magát. Ezért csináljuk és ezt minden nőnek át kéne élnie egyszer az életében!