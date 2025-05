Aktív és fiatalodik a rábapordányi tűzoltó egyesület

A rábapordányi tűzoltó egyesület vezetősége komoly energiákat fordít ara, hogy a helyi fiatalokat megszólítsa és körükben a tűzoltók munkáját népszerűsítse. Az ifjak pedig szívesen lépnek az önkéntesek sorába és helytállásukat is bizonyítják. A közelmúltban is részt vettek egy katasztrófavédelmi versenyen, de egyéb rendezvényeken is segítenek és képviselők az egyletet.

A faluban rendezett programokon rendszerint ott vannak és segítik a szervezőket és a körzeti és országos versenyeken is megállják a helyüket. Márkus János, az egyesület elnöke elmondta: igyekeznek a feltételeket megteremteni a zavartalan működéshez. Ehhez elsősorban pályázatokon nyernek támogatásokat. A Belügyminisztérium kiírásán például 750 ezer forintot nyertek, de az adók felajánlható egy százalékából is kaptak 320 ezer forintot. A támogatást az egyesület a működésre és eszköz beszerzésre fordította. Szintén állami pályázat segítségével 400 ezer forintból tűzoltó nyomótömlőket vásároltak.

"Az egyesületnek tizenhat vonulós tagja van, akik jogosultak beavatkozásra. Aktív taglétszámunk huszonöt, az utánpótlásé tizenhat. Büszke vagyok valamennyiükre, hiszen a településért, a helybeliekért dolgoznak. Az elmúlt hónapokban volt is dolgunk bőven, hiszen részt vettünk viharkárok elhárításában, ott voltunk a kenyeri erdőtűznél, illetve a dunai árhullám leküzdésében is segítettünk"-fogalmazott Márkus János.

Az egyesület tagjai a ragadós száj- és körömfájással érintett rábapordányi tehenészeti telep felszámolásánál is tevékenykedtek, biztosították a helyszíneket. Még ezekben a napokban is dolgoznak, a községbe érkező, illetve onnan távozó járművek fertőtlenítésében segédkeznek.