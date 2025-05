A győri mellkassebészet anatómiája - Egy szakma komoly kihívásokkal

Fiatal terület sok tennivalóval

Magyarországon a tüdőrák hosszú évek óta a leggyakoribb daganatos betegség a felnőtt férfiaknál, és növekszik a nők körében is. Nem véletlen tehát, hogy a győri mellkassebészet munkájának jelentős részét e betegség elleni harc teszi ki.

A mellkassebészet részlegét Prof. dr. Molnár F. Tamás és dr. Zsoldos Péter mellett erősíti dr. Sütöri Dávid, akinek legutóbb neves külföldi szaklapban jelent meg publikációja, illetve dr. Renteria Zoltán, aki remélhetőleg a DaVinci legfrissebb, avatott kezű konzolsebésze lesz.

- Kórházunkban a mellkassebészet 2012-ben kapott önálló részleget - mondta dr. Zsoldos Péter főorvos. - Ez mindenekelőtt prof. dr. Molnár F. Tamás főorvos úrnak köszönhető, aki amellett, hogy alapító atyja ennek a területnek, most is csapatunk tagja. Részlegünknek jelenleg két fő profilja van: az onkológiai sebészet, illetve a mellkasi traumatológia, ezen felül gyakoriak a gyulladásos és a légmell miatti beavatkozások is.

Európai mércével is kiváló eredményességi és minőségi mutatók

A főorvos hozzátette, hogy munkájuk sokszínűségét biztosítja a tüdőrákról való folyamatos anyag- és adatgyűjtés, egy korábbi cikkünkből megismert DaVinci-robottal való tüdőműtétek sora, melyek zömét az elektív (ütemezett) onkológiai sebészeti beavatkozások teszik ki.

- Ma a betegeinknek 63 százalékát tudjuk minél kisebb beavatkozással járó, az emberi szervezetet minél kevésbé megterhelő minimál invazív úton megoperálni, ami az európai normáknak megfelelő adat - folytatta a főorvos. – Szakmai felkészültségünknek, műszerezettségünknek, és az ápolási tevékenységnek köszönhetően a páciensek műtétek utáni ellátása biztonságos, korszerű. Ebben egyebek mellett modern, digitális, mobil mellkasi szívóberendezések segítik munkánkat.

Dr. Zsoldos Péter megjegyezte, hogy a győri kórházban évente mintegy 2000 járóbeteget látnak el, a narkózisban (altatásban) végzett műtétek száma pedig 300-350 között mozog. A minimál invazív (VATS – Video-Assisted Thoracic Surgery) műtétek száma 35 százalék, a DaVinci technológiával végzett beavatkozásoké 20-25 százalék, míg a nyitott műtéteké szintén 35 százalék körül mozog, amely megfelel a nemzetközi sztenderdnek.

Csapatként tudnak eredményesek lenni

- Munkánk eredményessége nagyban függ a csapatmunkától - jegyezte meg főorvos – Részlegünkön jelenleg négy szakorvos, egy szakorvosjelölt és ősztől egy újabb szakorvosjelölt tevékenykedik. Természetesen kulcsfontosságú szerep hárul ápolóinkra is, akik nélkül aligha lehetnénk eredményesek. Azt gondolom nagyszerű, dinamikusan fejlődő közösség vagyunk. Márciustól önálló gyógytornászként Pardavi Nórát tudhatjuk sorainkban, aki a műtétek előtti felkészítésben, majd az operációk utáni rehabilitációban vesz részt. A jövőben tervezzük dietetikus bevonását is, aki a műtéti felkészítésben lenne nagy segítségünkre. Részlegünk több szakmával kapcsolódik össze, így nagyszerű munkakapcsolatot ápol például a helyi tüdőgyógyászattal és aneszteziológiával.