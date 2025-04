Húsz állomásos húsvéti kaland a soproni Botanikus kertben - fotók, videó

Az idei húsvét alkalmával különleges élmény is várta a látogatókat a Soproni Egyetem Botanikus kertjében. A hagyományos tojáskeresés apropóján a Selmeci gyűjtemény egyik legérdekesebb egysége is bemutatkozott: a madártojás- és fészekgyűjtemény. A kiállításon több száz, részben a 19. század második feléből származó, precízen adatolt tojást és eredeti fészket tekinthettek meg az érdeklődők, melyek nemcsak tudományos értéket, hanem esztétikai élményt is nyújtottak.

A Fülemüle hangját is megismerhették az érdeklődők, Szekeres Krisztának köszönhetően. Fotó: Varga Henrietta

Szekeres Kriszta, a Soproni Egyetem kulturális szervezője elmondta, hogy a gyerekeknek különválogattak néhány ismert – vagy éppen most felfedezésre váró – madárfajt, így például a citromsármány vagy a fehér gólya tojásai között is látványos különbségeket fedezhettek fel. A legbátrabb látogatók pedig megpróbálkozhattak a botanikus kertben élő madarak, például a seregély vagy a fülemüle hangjának utánzásával is, így még közelebb kerülhettek a természethez. A rendezvény célja az volt, hogy játékos formában mutassa be a természet kincseit, és élményszerűen hívja fel a figyelmet a madárvilág sokszínűségére.

A Németh család, idén már harmadik alkalommal vett részt a tojáskeresésben, ami elmondásuk szerint egy nagyon jó program, olyan izgalmas feladatokkal, ami a gyerekek számára is izgalmassá teszi a kalandozást.