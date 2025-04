Valós ipari tapasztalatot adott és közösséget teremtett a Széchenyi István Egyetem konferenciája

A vállalkozások részéről óriási az igény arra, hogy bevonják aktuális projektjeikbe a hallgatókat, akik örömmel csatlakoznak, ha valós ipari feladatokból szerezhetnek tapasztalatokat – ebből a felismerésből jött létre évekkel ezelőtt a Széchenyi István Egyetemen a Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciája (GSZNHK), melynek keretében a résztvevőknek véletlenszerűen válogatott csapatokban kell megoldaniuk egy komplex műszaki problémát, mindössze néhány nap alatt.

„Egyedülálló lehetőség, hogy a hallgatók tesztelhetik tudásukat valós ipari projektekben” – fogalmazott köszöntőjében dr. Dogossy Gábor professzor, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja. (Fotó: Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem)

A rendezvény koncepciója egyre fontosabbá válik a 21. században: mérnöki hallgatói verseny keretein belül nyújt gyakorlatorientált képzést úgy, hogy a feladatokat adó vállalkozások hasznos megoldásokkal, és ami még fontosabb, tehetséges hallgatókkal gyarapodhatnak.

„A konferencián részt vevő cégek saját szemükkel, feladatmegoldás közben mérhetik fel, milyen tudással rendelkeznek a hallgatók, így képet kaphatnak a mérnöki utánpótlásról. Előfordul, hogy gyakornoki pozíciót vagy akár főállást is felkínálnak a nekik” – jegyezte meg Légrádi Márton, az esemény főkoordinátora. „A vállalatoknak az is fontos, hogy használható megoldást kapnak a problémájukra, amit később sokan be is építenek a folyamataikba” – tette hozzá.

Az idei évben tíz cég csatlakozott feladatadó szponzorként a rendezvényhez. A konferencián ismét részt vett a Dana Hungary Kft., az Eaton Manufacturing Hungary Kft., a Jankovits Engineering Kft., a KNISS Kft., a Motherson Hungary, a Rába Járműipari Holding Nyrt és a Schäffler Savaria Kft., hozzájuk csatlakozott első alkalommal a Robert Bosch Kft. és a Sága Foods Zrt., valamint nagy visszatérőként, hosszabb kihagyás után, az Audi Hungaria Zrt.

A konferencia keretében megrendezett autóstalálkozó és -kiállítás a város népszerű családi programjává és országos hírű hobbiautós eseménnyé nőtte ki magát, amely idén háromezernél is több látogatót vonzott. Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

Összesen 12 csapat alakult a részt vevő 73 hallgatóból, akik a házigazda Széchenyi-egyetem mellett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről, a Debreceni Egyetemről, a Miskolci Egyetemről, a kecskeméti Neumann János Egyetemről, a Nyíregyházi Egyetemről és az Óbudai Egyetemről érkeztek, kiegészülve három határon túli intézmény – a Kolozsvári Műszaki Egyetem, a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem, valamint a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola – fiataljaival.