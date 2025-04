Búcsúzunk az idei SZEN-től - T. Danny félmeztelenre vetkőzött -fotók, videó

Búcsúzunk az idei Széchenyi István Egyetemi Napoktól, fergeteges hangulat, tomboló tömeg és közös énekléssel zárult 2025-ben a négy napos SZEN a Bridge Hallgatói Clubban.

A SZEN utolsó napját is tömegek buliztak együtt a Bridge Hallgatói Klubban. Fotó: Molcsányi Máté

Az idei SZEN magasra tette a lécet

Vályi Nagy Dávid, a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke lapunknak elmondta, hogy jól sikerült az idei programsorozat, szinte minden nap teltházas bulikat tartottak és az időjárás is kegyes volt hozzájuk.

- Kedden a sportnappal kezdtünk, a Püspökerdőben futhattak a hallgatók, illetve közkedveltek voltak a közös programok is az egyetemisták és a városik számára is. Szerdán kezdődtek a koncertek, csütörtöktől pedig már szabadtéren a nagyszínpadon is közkedvelt előadók váltották egymást. Ugyan idén is többségében hallgatók vettek részt a programunkon, de célunk, hogy a rendezvényeinkre minél többi győri is ellátogasson, ami szerintem sikerült. Fontosnak tartjuk az integrációt, hiszen mi a város a városban vagyunk, örülünk, hogy ők is velünk voltak - fejtette ki Vályi Nagy Dávid, aki úgy véli idén a legnagyobb húzónevek Dzsúdló, T.Danny és Desh voltak.

- Mellettük viszont hoztunk olyan műfajú előadókat is, mint Bereczki Zoltán, Ganxsta Zolee, Nótár Mary és a teljes zenei palettát sikerült lefedni - tette hozzá a Hallgatói Önkormányzat elnöke, aki bízik benne, hogy jövőre sikerül még magasabbra tenni a lécet.

T. Danny hatalmas bulit csapott ismét Győrben. Fotó: Mocsányi Máté

Színes előadói paletta visszatér jövőre is

Fanni, a Széchenyi István Egyetem szociálpedagógiai szak hallgatója, nem először vett rész a SZEN-en. - Minden nap részt vettem a programokon, reggeltől, estig. Tavaly is itt voltam, viszont úgy érzem az idei sokkal jobban sikerült. Úgy gondolom az előadói felhozatal is merőben jobb volt, de már most várom a jövő évit, ami remélem hasonlóan jó lesz, mint idén - hangsúlyozta az egyetem hallgatója.

Fanni személyes kedvence az idei SZEN-en T. Danny volt, de jót bulizott Nótár Mary-re és MC Hawer és a Tekknő duóra. Úgy véli minden fellépő, egytől egyig hozta a maximumot.