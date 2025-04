SopronFest - Mutatjuk az ingyenes koncerteket

Magyarország legújabb fesztiválja, a SopronFest a pünkösdi hétvégén, június 6. és 8. között rengeteg koncerttel, hazai és világsztárokkal, podcastekkel, vetítésekkel, gasztronómiai programokkal és művészeti tárlatokkal várja a közönséget

SopronFest: egy héten át ünnepel a Várkerület Fotó: Rombai Peter

Sopronfest zene és kultúra

Május 29-től az egész város élettel telik meg: utcákon, tereken, klubokban, kávézókban, éttermekben is izgalmas programokkal találkozhatunk. A III. SopronFest felvezető, warm-up programjai már a pünkösd előtti hétvégén elkezdődnek. A Várkerületen, a Mária-szobornál június 1-jén a Budapest Bar koncertjével, Lovasi Andrással, Behumi Dórival, Frenkkel és Szűcs Krisztiánnal indul a hivatalos megnyitó. A következő napokban nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvencei is érkeznek, koncertet ad Halász Judit, illetve a Kaláka zenekar is. A Be Massive legénysége a soproni Secret Fusionnal fuzionál, fellép a fúvós hangszerek szerelmeseként ismert, helyi Yahamo Brass Band, a 30Y frontembere, Beck Zoli pedig napjaink egyik legnépszerűbb írójával, Grecsó Krisztiánnal közösen áll színpadra.

Ingyenes koncertek

A sok-sok, ingyenesen látogatható koncert mellett napközben is érdemes lesz útba ejteni a Mária-szobor és környékét, hiszen itt lesz a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet bázisa, megismerhetjük egy alternatív mentőszolgálat mindennapjait, valamint a bűn- és balesetmegelőzési sátor és a Civilút Alapítvány mellett még a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön is kitelepül a SopronFest központi helyszínére.

A Mária-szobor mellett az attól karnyújtásnyira lévő Kultúrpresszó a SopronFest másik belvárosi központja. A népszerű találkahely terasza egy hétre nemcsak ünneplőbe öltözik, de beszélgetések, koncertek és gasztronómiai programok egész sorát vonultatja fel. Minden nap koncerttek zárhatják az estét a terasz vendégei. Fellép többek között a Dilladelphia, a Kollmann Gábor trió és a Helga Jazz duó, a Halott Pénz énekese, Járai Márk pedig Cseh Tamás esttel várja a vendégeket.

A Kultúrpresszó Terasz egyik kiemelt programjaként az olasz séf, Gianni és a „félig olasz, félig magyar” zenész, Fekete Giorgio, a Carson Coma frontembere igazi olasz esttel készül. Olasz ételek, italok, dalok és olaszos beszélgetések várják a közönséget június 4-én.