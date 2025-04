Színházi nap Sasvári Sándorral Győrben: Attilát, a hun királyt még eljátszaná

A Kovács Margit művészeti iskolában lépett fel Sasvári Sándor.

Fotó: Molcsányi Máté

– Fogékonyak a fiatalok ezekre a történelmi musicalekre?

– A zenének nagyon nagy ereje van, általa befogadóbbak a fiatalok. Például Szigetváron 2009-ben bemutattuk a Zrínyi 1566-ot és pár évre rá a szigetvári iskolások azt kérték az igazgatójuktól, hogy minden ünnepélyen a Himnusz mellett hangozzék el a Közös akarat című dal. Ez azóta is így van, sőt a 9. osztályosok tankönyvében van egy kép rólunk és egy leírás a darabról.

– Készül valamilyen újdonságra?

– Én mindig készülök. Most fejeztem be egy "Jézus Krisztus szupersztár" sorozatot a Madách Színházban, ebben Pilátusként láthatott a közönség. Előtte "Az Operaház Fantomja" sorozat volt a Madách Színházban, előtte pedig Mamma Mia. Pünkösdkor a lányommal Erdélybe megyünk egy öt előadásos turnéra, majd június 16-án ismét egy Mamma Mia sorozat kezdődik. Aztán Orfűn a Sárkányszívet játszuk lovas verzióban és a Csodaszarvast. Augusztus 20-a előtt Tarpán egy vadonatúj lovas rock operát mutatunk be, amelynek címe: Esze Tamás, a jobbágy nemes. Ebben Rákóczi Ferencet alakítom. Augusztus végén az eredeti helyszínen a Zrínyi 1566-ot játszom, aztán így tovább...

– Van még olyan magyar történelmi személyiség, amit még nem játszott el?

– Igen, Attila hun királyt szeretném még eljátszani, átélni lovas verzióban. 2000-ben írattam egy rockoperát, ami anyagi okokból azóta sem valósult meg, de nem adom fel, amíg még tudok lóra ülni, addig még meg szeretném valósítani.