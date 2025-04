Róma végnapjáról adott jóslatot az élő Nostradamus

Rémisztő vallomást közölt az élő Nostradamus, Athos Salomé. Kijelentette, hogy Ferenc pápa halálát követően vért római katolikus templom ebben a formában, ahogy most létezett. Látomásai alapján a kereszténység tézise alapjaiban lesz más, miután előkerülnek eddig titkolt, ősi szövegek. Mint fogalmazott, egy spirituális revolúció jön, amit nem lehet megállítani - írta meg a Bors.

Salomé a pápaválasztásról is nyilatkozott: az új pápa jóval hosszabb ideig vezeti majd a Vatikánt mint elődei, viszont megválasztását hét napos vita előzi majd meg. Nem fognak egyetérteni egymással ugyanis a tradicionalisták és a reformisták. De akárki is lesz majd az új keresztény egyházi vezető, elmondása szerint 2027-ben minden megváltozik, három részre szakad a katolikus egyház, több központja is lesz: Vatikán mellett ugyanis Latin-Amerikában és Afrikában is központok nyílnak.

