A folyók városa - Közel száz éves győri retró képek stéggel, csónakházzal, evezőkkel

A képek között láthatjuk stéget, valamint a Mosoni-Duna partjánál a Rába torkolatát is. Többször feltűnik a horizonton a Győri Torna és Evezős Egylet (később Rába ETO, napjainkban a Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub) csónakháza is. A Győri Iparosok Csónakázó Egyletének csónakháza szintén több képen szerepel, a Duna-uszodával a háttérben. További érdekes részleteket is megfigyelhetünk a képeken, mindenki számára kedves emlékeket idéznek vissza a régmúlt fotói.

Ahogy arról korábban írtunk: a Káptalandomb Győr legősibb helyszíne, itt terült el annak idején a rómaiak Arrabona nevezetű tábora, ide jelölte ki I. István a püspökség és a várispán székhelyét még a 11. században. A győri Káptalan-domb csodás helyszíne ma is a megyeszékhelynek. Fantasztikus fotókat mutattunk a város látványosságáról.