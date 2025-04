Húsvéti - Ön tudja mi a csiripiszli, a karikázó és a kakaslövés?

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató saját élményei, kutatásai alapján szívesen mesél a húsvéti népszokások sokaságáról.

Kevésbé ismert népszokások közé tartozik a húsvéti kakaslövés Apácán.

Fotó: dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Húsvéti népszokások

Böjt

– A negyvennapos böjt hamvazószerdától húsvétvasárnapig tart. A böjt nem csak az étkezésre vonatkozott, nemcsak húst, korábban tojást se lehetett fogyasztani, de tilos volt zenélni, lakodalmat tartani, táncolni is. Egyedül csak a böjti lánytánc, a karikázó volt megengedett, amelyben a lányok saját énekükre kör alakban táncoltak. Hagyományos böjti étel a búzacsírából készített „csiripiszli”, „csíramálé”, a mi vidékünkön az úgynevezett „szalados”, amely a magyar parasztkonyha egyik legrégebbi édes süteménye.

Idén megörvendeztetett csiripiszlivel ménfőcsanaki Horváth Veronika néni. Szerencsére csiripiszlivel kapcsolatban vannak rendezvények, kóstolók, így Dunakilitin, Öttevényen és már Nyúlon is.

Bárányvágás, határkerülés Nyárád-mentén. Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató a helyszínen.

Fotó: dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Virágvasárnap

Virágvasárnap ünnepeljük Jézus jeruzsálemi, szamárháton való bevonulását. Kedves emlékem, amikor apáczais hallgatóként jutalomból eljuthattam Wartburg várába, Szent Erzsébet életének színhelyére. Ott ismertem meg egy szép eredetmondát, ugyanis szamárháton tettem meg a várba vezető utat. Akkor mesélték el vendéglátóink, hogy azóta van a szamár hátán egy kereszt, amióta Jézust vitte a hátán. Sokszor elgondolkodom azon, – mint tanítóként is diplomázott – hogy milyen szép szokás volt, amikor virágszombaton a tanító tanítványaival énekelve elment barkát szedni, amit a templomba vittek és másnap ezt szentelte meg a pap. A barkát, „cirókát”, „cicamacaágat” használták gyógyításra, villámelhárításra. Égiháború ellen is hasznosnak vélték az öregek, ugyanis a füstje eloszlatta a „rossz föllegeket”. A barkából jutott a mezőre, halott szeretteik sírjára is. A virágvasárnap született gyerekekről azt tartották, hogy szerencsés, vidám emberek lesznek. A virágvasárnapot megelőző hetet régen „virághétnek” is hívták és sokan ekkor ültettek virágmagot, mert az biztosan megéled. Nekem azért is szép ez az ünnep, mert az egyik kis „virágmagom”, ekkor örvendeztetett meg engem immár 31 éve „kikelésével”, születésével, s így még nagyobb örömünneppé varázsolta ezt a szép napot. Sok helyütt virágvasárnapi szentmisén hangzik el a passió, amit korábban, vagy másutt nagypénteken énekeltek. Ménfőn a mindig Krisztus szerepét éneklő bácsit nem is a hivatalos nevén szólították, hanem „Jézus Pistaként” emlegették. A barka elégetésekor keletkező hamu a bűnbánat szimbóluma, és a következő évi hamvazószerdai hamvazkodáshoz használják fel.