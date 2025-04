Mozgáskorlátozottaknak készítettek kerékpárt Bécsben

Bécsben már 2017 óta elérhetők a közösségi használatú Grätzl-kerékpárok – ezek olyan teherszállító biciklik, amelyeket bárki ingyenesen igénybe vehet a város különböző pontjain. Most pedig egy új típus is megjelent: kifejezetten mozgáskorlátozottak számára kialakított változatok, amelyek lehetővé teszik, hogy a kísérő pedálozzon, miközben az utas az elöl kialakított, biztonságos és kényelmes utastérben foglalhat helyet. A háromkerekű, különleges konstrukciójú kerékpáron ugyanis egy 73 cm széles kerekesszék helyezhető el, valamint egy rampával is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a kerekesszékes utas könnyedén fel- és leszállhasson a járműről. Az új Grätzl-kerékpár nemcsak egy új közlekedési eszköz a mozgáskorlátozottak számára, hanem egy új lehetőség arra, hogy szabadabban és függetlenebből élhessék meg a mindennapjaikat.

A város vezetése, a Bécsi Mobilitási Ügynökség (Mobilitätsagentur Wien) és a város mobilitásért felelős alpolgármestere, Ulli Sima büszkén nyilatkozott a projektről: "A Grätzl-kerékpárok minden kerületben népszerűek. Minden évben 10-12 új kerékpárt helyezünk forgalomba és nagyon boldog vagyok, hogy az állományunk most egy mozgáskorlátozottak számára készült kerékpárral bővült, amivel egy újabb lépést teszünk az akadálymentes közlekedés irányába."

Bécs évek óta komoly hangsúlyt fektet a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére, és célzott intézkedésekkel segíti a fenntartható közlekedést. A város több mint 250 kerékpáros projektet indított el, és több mint 130 millió eurót fektetett a bécsi kerékpárutak hálózatának bővítésébe. Az erőfeszítések eredményeként az elmúlt években folyamatosan nőtt a kerékpárosok száma a városban, így a 2024-es adatok szerint már a napi közlekedések 11%-a történik kerékpárral, ami jelentős növekedést mutat a korábbi évekhez képest. A Grätzlradokat Bécsben ingyenesen lehet használni, de a használat előtt regisztráció és egy 50 eurós kaució szükséges. További részletes információk a https://www.graetzlrad.wien című oldalon találhatóak.