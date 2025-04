Indul a visszaszámlálás: ismét Győrújbarátra érkeznek a motorosok.

A motoros találkozó ötlete annak idején egy jótékonysági akcióból indult. A szervezők kezdetekben azért csináltak egy bulit, hogy jótékonykodjanak. – Az első találkozó olyan jól sikerült, hogy ez a mai napig megmaradt – mondta el a Kisalföld podcast adásában Széles Zoltán, a szervező Győr és Környéke Motorosok Baráti Köre Közhasznú Egyesület képviseletében.

– Az egyesület alapszabályában is rögzítettük, hogy az egyesület célja a rászorulók segítése, ami a mai napig így van. Nekünk ez a motoros találkozó a legnagyobb bevételünk más egyéb apróság mellett. A fő támogatóink a rendezvény látogatói, akik megveszik a belépőjegyet, hiszen a bevételből tudunk jótékonykodni. Az egyesület az Értelmi Sérültek és Segítőik Győr- Moson- Sopron Megyei Egyesületet segítjük már vagy 15 éve. Ők mintegy 800 gyereket fognak össze a térségben. Minden évben van például Mikulás diszkójuk, ahova minden gyereknek viszünk mikuláscsomagot. A motoros találkozóra az egyesület tagjai egy kísérőjükkel ingyen jöhetnek be. Az egyesület jó pár éve főként a gyermekeket támogatja, különös tekintettel a nagycsaládosokra. Vannak többgyermekes családok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy a gyerekeiket táboroztassák. Nekik is igyekszünk élményt nyújtani. Vannak aztán azonnali kérések. Legutóbb egy iskola keresett meg bennünket egy tehetséges, de rászoruló fiatal laptophoz jutása érdekében, de lehetne hosszasan sorolni – mondta el Zoltán, mire fordítják a bevételt, majd a programról is beszélt. Mint elmondta, olyan jól bevált koncertjeik vannak, amiket évről évre szívesen fogadnak, de arra is figyelnek, hogy az egyik színpadon a környékbeli fiatal zenekarok is lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra.

Zoltán szerint az egyik legjobban összetartó közösség a motorosoké, ami a motoros találkozón is meglátszik. Évről évre visszajárnak az előadók, de a két kerekezés megszállottjai is, hiszen ez a szórakozásról és közösségi élményről egyaránt szól. Minden évben próbálják bővíteni a zenei kínálatot, hogy ne csak a rock zene kedvelői találják meg a kedvenceiket a programban.