Két keréken a mesés Közel-Keletre - Podcastunkban a "Motoros utazóval" beszélgettünk

Gáti Csaba 28 éve motorozik, az idén kezdte el a 650 ezredik kilométerét. Motorjaival eddig 45 országban falta a kilométereket. Csaba már vagy 15 éve kalandmotorozással foglalkozik, ami elhagyatott, különleges helyek felkeresését jelenti. Két éve volt Iránban, akkor jött a gondolat, hogy tovább mehetne és megkerülhetné a Perzsa-öblöt. A gondolatot tett követte, tavaly ősz óta szervezi az utat. Számításai szerint 35-36 napos túrára indul és mintegy 14-15 ezer kilométert tesz meg.

Gáti Csaba 26 éve motorozik, most a Közel-Keletre indul.

Fotó: Barki Andrea

Hogyan készült, merre motorozik?

– Április 26-án indulok,

Szerbián, Bulgárián és Törökországon keresztül haladva lépek be Iránba, ahol egy hetet töltök.

Átkompozok az Egyesült Arab Emirátusokba,

onnan megyek az ománi határvidékre,

aztán Dubai,

majd Szaud-Arábia az úti cél.

Kuvaitban pár napos megállóm lesz, szervizelem a motort.

Onnan Irakba megyek, ahol egy hetet töltök, majd Törökországon keresztül indulok haza – osztotta meg velünk röviden az útvonalat Gáti Csaba.

A papírmunka volt a legnehezebb

Vajon mi a legnehezebb egy ilyen út megszervezésénél? – merül fel a kérdés.

– Ennek az útnak a megszervezése rendkívül sok adminisztrációval jár. Nagyon sok vízum kell nekem is, de a motornak is szükséges egy vámokmány, amit itthon nincs aki kiállítson, ezért egészen Prágáig kellett elmenni érte, ott intézték. A felkészüléshez természetesen nagyon sok előzetes tájékozódás szükséges. Közösségi oldalakon is sok tudnivalót lehet találni és felvettem a kapcsolatot azokkal, akik már jártak arra és tudtak információkkal, kapcsolatokkal segíteni. Különböző útleírásokból is merítettem. Nagyon sok éve utazom ilyen kalandos országokba, nekem is vannak tapasztalataim és ezek alapján tisztul ki a kép, hogy mi kell és mi nem – árulta el a motoros, aki egy többéves együttműködés keretében egy Triumph Tiger 1200 Rally Explorer motorral vág neki a hosszú útnak a Triumph Győr jóvoltából. Ez egy teljesen új motor, de már 5 ezer kilométert megtett vele. Hétfőn érkezett haza egy montenegrói túráról a feleségével.

Gáti Csaba az ünnepeket is kihasználta, hogy összebarátkozzon a motorjával.

Fotó: Gáti Csaba

– Minden új motorral össze kell egy kicsit szokni, ezért indultam Bosznián keresztül Montenegróba. Kotor környékén motoroztunk egy kicsit, majd Horvátországon keresztül jöttünk haza. Könnyű volt összeszokni a motorral, nekem teljesen jók a benyomásaim róla

– szögezte le a motoros röviden a tapasztalatait.