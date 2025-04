Makettkiállítás: majd negyven országból hozták el alkotásaikat Mosonmagyaróvárra - fotók és videó

Profiknak, amatőröknek és laikusoknak egyaránt kínál érdekességeket Mosonmagyaróváron ezen a hét végén megszervezett makettkiállítás, mely Európa legnagyobbjai közé tartozik. A megmérettetésen Venezuelától Japánig harmincnyolc ország képviselteti magát. A huszonhetedik alkalomra több mint hatvan kategóriában nevezhettek a nagyvilágból, kiemelt kategóriaként a sci-fi filmek világa szerepelt.

Rengetegen voltak kíváncsiak a makettkiállításra Mosonmagyaróváron.

Fotó: Kerekes István

Makettkiállítás, nagy érdeklődéssel

A huszonhetedik makettkiállítást is hatalmas érdeklődés mellett szervezték meg. Szombaton délelőtt, a nem túl barátságos idő ellenére is, tömegek kerestek parkolóhelyet az aréna körül. A sportcsarnok falain belül is szép számmal gyűltek össze az érdeklődők és a kiállítók is. Sorra érkeztek a különlegesebbnél különlegesebb alkotások a megmérettetésre.