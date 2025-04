Kultúrák találkozása a húsvét jegyében: nemzetközi hallgatók ismerkedtek a tavaszhoz kötődő hagyományokkal a Széchenyi István Egyetemen

Pham Phu Cuong a vietnámi hagyományokról, Aytaj Bayramli az azerbajdzsáni tűzugrás szokásáról, Ziganubari Omeyimi Aloega a nigériai húsvétról, Khadiga Al-Nagar a ramadánról és a böjt megtörésének ünnepéről (Eid Al-Fitr), míg az indiai Garima Verma a Holiról, a színek ünnepéről beszélt a jelenlévőknek. Ők öten a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram támogatásával folytatják tanulmányaikat a győri intézményben. Az Európán kívüli magyar diaszpórában élő, magyar gyökerekkel rendelkező fiatalok számára támogatást nyújtó Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében tanul a Széchenyi-egyetem Manuel Iván Bánó, aki a rendezvényen a kolumbiai tavaszi szokásokat ismertette társaival. Végül az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak egyik kedvezményezettje, a pakisztáni Matthew Boota hívőként számolt be hazájának évszakhoz köthető hagyományairól.

A magyar húsvéti szokásokat és az ünnepkör keresztény jelentőségét Páliné Nyiri Sylvia főszervező, a Nemzetközi Programok és Alumni Központ munkatársa mutatta be. „A Széchenyi-egyetemen fontosnak tartjuk, hogy ezek az események ne csak bemutatók legyenek, hanem valódi közösségkovácsoló és kulturális párbeszédet elősegítő alkalmak. Ezek nagymértékben hozzájárulnak a nálunk tanuló mintegy ezer nemzetközi hallgató beilleszkedéséhez, valamint társas kapcsolataik erősítéséhez. Ezért szerveztük meg húsvéti rendezvényünket is, hiszen a tavasz minden kultúrában a remény, az újrakezdés és a lelki megújulás időszaka” – részletezte. Megjegyezte, különösen megható volt látni, ahogy a hallgatók együtt alkottak a programot záró kreatív workshopon. A számos országot képviselő fiatalok tojásokat festettek, amikből közös nemzetközi tojásfájukat is elkészítették.