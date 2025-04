Áss, vess, arass! - Kertészkedőkre várnak a Málna közösségi kert parcellái - fotók

Új tagokat várnak

Kihangsúlyozta, hogy nem használnak semmilyen vegyszert, csak bio módon nevelik a zöldségeket, gyümölcsöket. - Ezzel nem csak magunkat, de a környezetünket és az élővilágot is óvni tudjuk. Párok, családosok és egyedülállók is műveli a parcellákat, van aki már öt éve tagunk, de voltak területek amik gazdát cseréltek. Az idei évre néhány hely felszabadult, így aki szeretne csatlakozni, az jelentkezhet az egyesületnél ([email protected] e-mail címen) és egyeztetjük, hogy milyen feltételek mellett vehetik birtokba a saját parcellájukat. A cél a közösségépítés, tapasztaltabb és kezdő kertészkedőket is örömmel várunk, szívesen segítünk mindenben - részletezte.

Olcsóbb és egészségesebb, amit magunk termesztünk

Örömmel várják azokat, akik nem csak a balkonon gondoznák növényeiket, hanem kicsit nagyobb területen kertészkednének. A lényeg, hogy szívvel-lélekkel gondozzák a rájuk bízott 7,5 négyzetméteres parcellákban cseperedő zöldségeket és gyümölcsöket.

Ha tapasztalt, ha kezdő vagy, de nincs máshol hely, ahol kertészkedhetnél, akkor Málna kertben a helyet! Fotó: Kisalföld-archív

- Túl az élményen, hogy saját magad termeled a vitaminbombákat, a közösségi kert összeköti a kellemest a hasznossal. A zöldség- és gyümölcsárak elszabadulását nap mint nap érezzük az üzletekben; a fürtös paradicsom kilóját 1000 forint alatt már legfeljebb csak akciósan vihetjük haza, de példának említhetjük a paprikát is. Utóbbi kilója lassan, de biztosan 1500 forinthoz közelít. Emellett olyan különleges fajtákkal is kísérletezhetek, ami ritkán beszerezhető. Ez is fontos szempont lehet azoknak, akik csatlakoznak - mondta el Molnár Ádám, aki idén csatlakozott párjával a közösséghez.