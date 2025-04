Pálinkának hitték a gyerekek, pedig tömény cukor csak

Vannak azok az üzletek, ahol kapkodó idegbetegként teljes stresszben kell a megvásárolt árut elpakolni, a kasszás minden csippanása új izzadságcseppet gördít a homlokunkon. Ugyanakkor meg van a másik véglet, amikor csigalassúsággal haladnak az áruk, a sor csak torlódik, és mindenki azért feszült, mert soha nem végzünk. Egy ilyen helyzetben kerültem két kisgyerek alkotta ítélőszék elé. Mindössze két pici italport szerettem volna megvásárolni, tudják, azt a retro édességet, amit annak idején sosem öntött senki vízbe, hanem direktben a szájába (aztán persze a nyállal keveredve dugó képződött és a fele bent maradt a kis flakonban.) Ez a történet azonban a sajnálatos Kőműves Actimel jelenségről szól majd.

Kőműves Actimel helyett cukorbomba.

Fotó: Pardavi Mariann

Kőműves Actimel és két pici gyerek

Az előttem lévő kétgyermekes édesanya idegei már a végsőket járják, az utolsó idegszálai a szétpattanás előtti feszült perceket idézik. Benettke és Lilienke is zsezseg-pezseg kínjukban, volna jobb dolguk is. Szaladgálással szórakoztatják egymást, ezzel anyjukat még inkább az őrület felé kergetve. Benettke érdeklődését felkelti a zöld és rózsaszín (régen csak sárga és narancssárga volt, ezért is szerettem volna venni) kis fiola, amelyek milliméterenként haladnak a kasszás kezei közé. A kisfiú megáll előttük, feléjük bök és életkorából adódóan érthetetlenül hadovál. Mármint számomra, testvére – aki maga sem lehet több ötévesnél – azonnal tudja, mit szeretne.

Benettke, ebben pálinka van – világosítja fel gondolkodás nélkül a kistestvérét, aki tudomásul veszi, értően bólint. Látott már ilyet, gondolom.

A két pici gyereknek teljesen természetes, hogy csavaros kiflivel, kőműves Actimellel vagy nevezzük akárhogy támogatom meg a délutánomat. Pici, flakonos, hát mi más lenne, ugye.

Így él velünk az alkoholizmus. Szomorú.