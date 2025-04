Összművészeti nap a győri iskolában: sztárokkal a színházi előadásról és a jelmeztervezésről - fotók, videó

Molnár Gabriella a „Sárkányszív” című magyar történelmi musicalhoz megálmodott jelmezeit mutatta be a kiállításon.

Fotó: Molcsányi Máté

Ez a színházi nap egy pályaválasztási tanácsadással is felért. A beszélgetés során elhangzottak, a kiállítás, a beszélgetés a művészvilág egy különleges szegletébe kalauzolta a fiatalokat. Megcsodálhatták a jelmeztervező által megálmodott ruhák rajzait, és annak megvalósulását is, valamint a díszletkészítés titkait is, ami a hátterét adja az előadásnak. Azt is látták és hallották, hogy ezek milyen produkciónak adtak külsőt, mi a darab háttere, milyen a hangulata. Bakos-Kiss Gábor nem hagyhatta ki, hogy verssel kezdje kiállítás megnyitó beszédét. A Kovács Margit iskola és a színház egyre jobb kapcsolatot ápol. A diákok már jártak a színház műhelyeiben, betekinthettek a jelmez és díszletkészítés kulisszatitkaiba. Megismerhették a színházi alkotómunka folyamatát, s ha úgy hozza a sors, be is kapcsolódhatnak az ott folyó munkába.

Bakos-Kiss Gábor a Győri Nemzeti Színház igazgatója örömmel látná a diákokat a műhelyeibe.

Fotó: Molcsányi Máté

Videón is bemutatkozott a művészeti iskola: