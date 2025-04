Időpontváltozás a győri Bartók Tavasz programjában

Egy filmklasszikust és napjaink egyik legismertebb jazzikonját hozza el az összművészeti fesztivál a Richter Terembe. Jan Garbarek, Európa egyik legkiemelkedőbb jazzszaxofonosa Trilok Gurtu indiai ütőhangszeres művésszel érkezik április 24-én Győrbe, ahol utánozhatatlan színpadi jelenlétükkel kápráztatják el a közönséget.

Április 25-én Buster Keaton A generális című korszakalkotó némafilmje élőzenei kísérettel lesz látható: Szüts Apor zenéje Farkas Róbert vezényletével, a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában szólal meg. A legendás alkotásnak nemcsak cselekménye, de fogadtatásának története is kalandos. Az 1926-os, valós események által inspirált film az amerikai polgárháború idején játszódik, de megjelenésekor anyagilag is ráfizetést jelentett és a kritikusok körében is megbukott. A fordulópontot és az újrafelfedezést az 50-es évek hozták el, mára pedig A generálist minden idők egyik legmeghatározóbb némafilmjeként tartják számon.

Április 24. és 27. között Győr közterületein ingyenes programokkal is várja a város lakóit a Bartók Tavasz. Bárhol is jártak a világban, Olivier Grossetête hatalmas kartonépületei elkápráztatták az embereket. A köztéri és közösségi művészet világhírű egyénisége idén tavasszal Győrbe is ellátogat, ahol az 1895-ben lebontott tűztorony óriásmakettjét építi meg közösen a város lakóival. Akciójához április 24-én 11 órától lehet csatlakozni a Széchenyi téren.

Április 25-re módosult a Ritmo PIKNIK időpontja, amelynek keretében kreatív gyermek- és családi programokat, illetve világ- és népzenei pop-up koncerteket élvezhet a közönség. Mások mellett fellép az Amaro Duho, illetve a Taraf de Akácfa formáció.

