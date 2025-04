Átalakítanak - Új külsőt varázsolnak a hölgyeknek Győrben - fotók

Szakemberek vállalkoztak arra, hogy a bátor jelentkező hölgyek külsejét alakítják át a hét végén. A közös munkára már nagyon készülnek.

Kata, aki most stylist, társaival vállalkozó hölgyek külsejét alakítják át.

Fotó: Tolgyesi Norber NoKoFoto

Kik azok, akik a hölgyek külsejét alakítják át?

A fotós:

Az ötletgazda, a fő szervező Tölgyesi Norbert fotós, akit arról is lehet ismerni, hogy néhány éve egy különleges divatbemutatót szervezett Győrben. Nagyon szeret szervezni, álmodni, álmokat megvalósítani.

Vállalkozó kedvű hölgyek külsejét alakítják át.

Fotó: Ritter J.



– Nem a fotózásból élek ez inkább egy hobbim, egy szerelem mely nem múlik el sosem. Dolgoztam számítógépes grafikusként, dekoratőrként és reklámtervezőként. Most teljesen mást csinálok. Mintegy 35 éve fotózom, a múlt évezredben még filmes technológiát használva, utána már a digitálisra térve át. Fotósként dolgoztam több médiának és újságnak, köztük a Kisalföld napilapnak is. Fotóztam tájakat, koncerteket, rendezvényeket, de mostanában az emberábrázolás érdekel a legjobban. 2013-ban barátommal megalapítottuk fotós vállalkozásunkat a NoKoFotót. 2022-ben egy őrült ötlettől vezérelve elhatároztam, hogy rendezek egy divatbemutatót, mely 2023-ban meg is valósult Győrben. Azóta több munkám is a divat szakma irányába sodort. Főleg Győr környékén tevékenykedem, de egyre több megbízást teljesítek a fővárosban. Az átalakítunk is egy őrült ötletből indult és most itt van már az első átalakításunk meg is történt Budapesten. Több fotós projektet már megvalósítottam, WorkShopokat is szerveztem és fiatal kezdő fotósokat is segítek, oktatok – mutatta be magát röviden a fotós.

A stylist:

A csapat stylistja Kata Konterman Esztergomból. Egy felvidéki születésű magyar, aki az anyaországban kamatoztatná a szunnyadó tehetségét.

A stylist: Kata

– Pontosabban minél több emberrel szeretném megosztani azt az örömöt, amit számomra is jelent az öltözködési stílusok összetett világának a tanulmányozása. Nagymamámnak köszönhetem, hogy rámutatott: a kifinomult elegancia sokszor hatásosabb, mint a kirívó, pusztán a trendeket követő divat. A tőle kapott varrógéppel volt szerencsém megtapasztalni a varrónők erőfeszítéseit, azonban a divatrajzzal és a fotózással való kifejezésmód közelebb állt hozzám. Mivel azonnal szerettem volna látni az eredményt, gondoltam egy stylist képző tanfolyam nem árthat, amit a Budapesti Central Médiaakadémián végeztem 2017-ben. Az élet úgy hozta, hogy egy ideig mással kellett foglalkoznom, de egy nagyszerű "Átalakító Csapatot" megismervén, élén a fotósal, Tölgyesi Norberttel, még a modell szemszögéből is megtapasztalhattam a divat és stílus világát. Stylistként nem csupán trendeket alkotunk, hanem figyelembe vesszük a modell külső adottságait és az egyéniségéhez igazítjuk az öltözetét, ami sok esetben önbizalmat is adhat, illetve lehetőséget ad a stílusokkal való kísérletezésre. ezért akár terápiaként is hasznos lehet a munkánk.

Mivel előnyben részesítem a fenntartható divatot és a környezetvédelmet, örömmel vettem részt Tölgyesi Norbert ötletgazda által kezdeményezett divatbemutatón is 2023-ban a Győri SZC Sport és Kreatív Technikumban. Kollekciómmal az újrahasznosítás lehetőségét hirdettem, mégpedig úgy, hogy mások által értéktelenné vált több ruhadarab felhasználásával és átalakításával megpróbáltam valami egyedit és különlegeset alkotni – tudtuk meg Katáról.

A fodrász:

A frizurákat Gergely Enikő hajfonó és alkalmi frizura készítő fodrász készíti.