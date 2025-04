Muzeális darab és több tízmilliós luxusautók - Mutatjuk a használt autó kínálat legjobbjait

Körbenéztünk a használt autó piacon, melyek a legfiatalabb és legidősebb járgányok és mi a legalacsonyabb összeg, amiért autót vehetünk a vármegyében. Természetesen a luxus kategóriát sem hagytuk ki, mutatjuk mennyibe kerül a legdrágább négykerekű.

Lenyűgöző belső tere van a tűzpiros eladó BMW-nek. Fotó: hasznaltauto.hu

Ritkaság a BMW piacon

A hasznaltauto.hu weboldalon keresgéltünk, és egy igazi ritkaságra bukkantunk Győr-Moson-Sopronban. Tűzpiros BMW M6-os Competition igazi ritkaság, és csak közel 50 ezer kilométert futott. A 2017-es évjáratú coupé magánszemélytől eladó, méghozzá 27 950 000 forintért. A 653 lóerős sportautó új motort és váltót kapott, azóta pedig csak 6635 kilométeren hajtották. A BMW rajongók Győrben megtekinthetik és ki is próbálhatják, de csak komoly vevőnek eladó, mindenáron nem szeretne megválni tőle a gazdája.

Legolcsóbb és legdrágább használt autók

A második legdrágább autó a kínálatban egy Audi Q7 crossover városi terepjáró panorámatetővel közel 23 millió forintért. A 2022-es évjáratú luxus autó 286 lóerős és egy mosonmagyaróvári kereskedésben elérhető.

Na de nézzük mi most a vármegyei piac legolcsóbbja. Mindössze 550 ezer forintért kínálnak egy kissé sérült 2004-es Mazdát. A 93 ezer kilométert futott kisautó 75 lóerős, benzines és a vételárt képezi a téli-nyári gumiabroncs szett is.

Az legolcsóbb autót mindösszesen 550 ezer forintért kínálják gumival. Fotó: hasznaltauto.hu

Mielőtt rátérnénk Győr-Moson-Sopron használt autó kínálatának legfiatalabb és legidősebb négykerekűjére, ránéztünk az igazán luxus kategóriákra is. Ugyan ezek a hétköznapi emberek számára már-már megfizethetetlenek, azért bérelési lehetőség is van. Aki viszont egy igazán sportos és fényűző életérzést szeretne megvásárolni közel 65 millióért megteheti, ugyanis ennyiért kínál a Mercedes-Benz Autentik Csoport egy AMG SL 55-öt. A Győrben található szuperkocsi 3000 kilométert futott, 475 lóerős nyitható keménytetővel. 60 millióért szintén megvásárolható, vagy opcionálisan bérelhető egy Mercedes AMG SL 63 is világosabb szürke fényezéssel. Ez a 2023-as évjáratú cabrió viszont már 585 lóerős.

Sok száz lőerőt sok tíz millióért lehet venni a használt autó piacon Győrben. Fotó: hasznaltauto.hu

Muzeális OT és most gyártott Suzuki

A használtauto.hu oldalon megtalálható megyei járművek legfiatalabbja egy 2025 májusi, épp csak 3 kilométert futott Suzuki Swift hibrid. Az apró termetű kisautó mindössze 83 lóerős és keresi első gazdáját 6 750 000 forintért Győrben.