Időutazás a múltba - Elképesztő retró fotókon a győri Káptalan-domb

1. 1964. Fortepan/Vincent Till Baumgartner

2. 1970. Káptalandomb, kilátás a Püspökvár tornyából. Középen a Bécsi kapu (Köztársaság) téren a Karmelita templom, ettől jobbra a Rába folyó feletti Kettős híd Rábán és a Radó-sziget. Fortepan/Főfotó

3. 1973. Káptalandomb, kilátás a Püspökvár tornyából, jobbra a Székesegyház. Fortepan/Vizsnyiczai Erzsébet

4. 1973. Káptalandomb, kilátás a Győri Egyházmegye Levéltárának tetejéről a Széchenyi tér felé, ahol a Loyolai Szent Ignác bencés templom látszik. Fortepan/Vizsnyiczai Erzsébet

5. 1975. Fortepan/Kriss Géza

6. 1975. Fortepan/Inkey Tibor

Ahogy arról portálunkon is írtunk: Pannonhalma kedvelt turisztikai célpont, elsősorban a Pannonhalmi Bencés Főapátságról és annak épületeiről ismert, amelyek 1996 óta az UNESCO Világörökség részét képezik. Szép kilátás nyílik a pannonhalmi vártól Bábolna és Budapest fele is (a dombtetőről lehet látni a bábolnai „szélkerekeket” is, de tiszta időben az esztergomi bazilika is látszik). Retró fotókon mutattuk meg olvasóinknak az elmúlt száz évből Pannonhalma csodáját.