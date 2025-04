Felhúzták a nyúlcipőt - Fut a Nyúl verseny rengeteg fotóval és videóval

– Tavaly teljesen spontán módon alakult úgy, hogy 40-50 gyerek elkezdett a helyszínen lévő rendőrrel futni a pálya körül. Szerettük volna beépíteni a programba ezt a vidám lehetőséget, így a 6 éven aluliaknak meghirdettük a Kapd el a rendőrt futamot.

A szervezés is közösségi összefogásból valósul meg évről évre, a rendezvényt pedig az önkormányzat és több szponzor is támogatja.

– Igazából már egy évvel a következő futás előtt elkezdődik a szervezés. Én már nyugdíjas vagyok, de előtte évekig munka mellett csináltam, ahogy mindenki más. Itt mindenki önkéntes, tehát szabadidőnkben járjuk be az útvonalakat, szerezzük be az engedélyeket és szervezzük a programot. A verseny napján is rengetegen segítenek, családok és fiatalok jelentkeznek évről-évre, hogy önkéntesként beszálljanak a lebonyolításba, az iskolásoknak pedig a közösségi szolgálathoz is le tudunk igazolni órákat.