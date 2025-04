Jótékonysági foci, újraélesztés a győri éjszakában – Az elmúlt hét legolvasottabb anyagai egy helyen

Makettkiállítás: majd negyven országból hozták el alkotásaikat Mosonmagyaróvárra

Európa legnépszerűbb megmérettetésén több mint 800 makettező versenyez idén. A szervezők és a résztvevők szerint évről évre emelkedik a minőség is. Sok kereskedő is itt mutatta be először újdonságait.