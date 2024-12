Nagy népszerűségnek örvendett idén is a K&H jövő gyógyítói pályázat, amelyre 3 kategóriában jelentkezhettek a 40 év alatti gyermekgyógyítók. A fiatal orvosokat elismerő díjra a házi gyermekorvosok, szakorvosok és rezidensek nyújthatták be pályázatukat, amelyet egy szakmai zsűri bírált el, figyelembe véve, kiket és milyen indoklással jelöltek az elismerésre kollégáik, kis pácienseik szülei.

Fotó: Well.hu

A program közönségszavazásán most a zsűri által kiválasztott 9 jelöltre lehet szavazni 2024. december 31-ig. A saját kategóriájában – háziorvos, szakorvos, rezidens – legtöbb szavazatot gyűjtő orvos kapja a K&H jövő gyógyítói díj közönségdíját és az azzal járó 1,3 millió forintot. „Az adventi időszakban a szeretet ünnepére készülünk, sorra vesszük azokat az embereket, akik kedvesek szívünknek. Gondoljunk most azokra a gyermekgyógyítókra is, akiknek hálásak vagyunk azokért a megnyugtató szavakért, bíztató mosolyért, amelyek nemcsak gyermekünk-nek, de nekünk, szülőknek is lelki békét varázsoltak. A K&H jövő gyógyítói díjra benyújtott pályázatokból kiderült, bőven akad az ország minden táján ilyen gyermekorvos – közülük kilencen pedig most a nagyközönség támogatására is számítanak ahhoz, hogy megkapják a közönség díját – fejti ki Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs vezetője.

Ismerjék meg bemutatkozó videóikon keresztül, hogy szakmai felkészültségük és innovatív szemléletük mellett hogyan törekszenek elnyerni a gyermekek és szülők bizalmát, és vidámságot csalni a rendelő, kórház falai közé, hogy a vizsgálatok minél gördülékenyebbek, fájdalommentesebbek, hatékonyabbak legyenek és a kicsik mielőbb újra teljes életet élhessenek. Szavazzanak arra a jelöltre, akinek törekvéseit, hozzáállását szívesen támogatnák!

A K&H jövő gyógyítói díj jelöltjeire a program honlapján, a weboldalon szavazhatnak december 31. délig, kategóriánként napi egyszer.

Dr. Betuker-Kámán Csilla szakorvos kategóriában indul a szavazáson. A Soproni Gyógyközpont Csecsemő- és Gyermekosztályán dolgozó doktornő neonatológusként az újszülöttek egészségéért dolgozik nap mint nap. A doktornő munkásságát megismerhetik a szavazó oldalon, támogassák térségük kiemelkedő szakemberét, hogy ő nyerhesse el a K&H jövő gyógyítói program közönségdíját!