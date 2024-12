Az idei év nagy mérföldkő volt a győri, fiatal rockzenész, RockMilady és zenekara számára. - Nagy megtiszteltetés volt, hogy év elején tavasszal húgommal, BassSisterrel együtt meghívást kaptunk Németországba a Meinl Distribution céghez az IBANEZ európai képviseletéhez. Fantasztikus gitárokat próbálhattunk ki, és egy rendkívüli csapatot ismerhettünk meg - elevenítette fel az idei élménydús évét Noémi.

RockMilady és húga BassSister

Jelentős koncertek és új bandatagok

A zenekarban, a RockMilady Bandban is volt némi változás, ugyanis új dobost köszöntöttek Tarjányi Dávid személyében, valamint a kísérő gitáros is új tag a zenekarban. Fekete Gergő 22 évesen a csapat legfiatalabb tagja lett.

Több jelentős koncertjük volt az év folyamán. - Győrben a Rotary Napok záróestjén az önálló koncertem fantasztikusan sikerült, nagy öröm volt számomra, hogy sok rajongóm és érdeklődő jött el. Emlékezetes marad még a budapesti Barba Negrá-ban a bakancsos EDDÁ-sok, illetve Zártosztály előtti egy órás koncertem is, ahol szintén fergeteges volt a hangulat - emelte ki a banda frontembere.

Klipforgatás Londonban

RockMilady ezután nyár közepén egy szuper csapattal utazott ki Londonba, és régi álmát teljesítette azzal, egy korábbi Beatles-feldolgozásához videoklipet forgattak.

A Tower Bridge lábánál is játszott RockMilady a klipforgatás alatt.

-Az előkészületek közel fél évig tartottak, a forgatási helyszínek kerületeivel fel kellett vennünk a kapcsolatot az engedélyek miatt. Négy napot töltöttünk Londonban, és végül olyan sok forgatási anyagunk lett, hogy sok helyszín már bele sem tudott kerülni a klipbe. Amivel meg kellett küzdenünk, hogy egyik pillanatban zuhogott az eső, a másik pillanatban már verőfényesen sütött a nap. Ez az Abbey Road ikonikus, egyben világörökség részét képező zebránál forgatott részekben is felfedezhető - részletezte Noémi, aki arról is mesélt, miért is készült el az izgalmas klip.

Beatles - Let It Be

- Néhány évvel ezelőtt készítettem el Leonard Cohen Hallelujah című világslágerének az inspirációs változatát, ahol az ének helyett a dal érzelmi világát a gitárommal adtam át. A közönség imádta, mára több, mint 16 millióan tekintették meg a videót. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy a máig népszerű Beatles egyik csodálatos dalát is hasonlóan feldolgozom. Kicsit később esett a döntés a Let It Be című dalra. Paul McCartney 14 éves korában írta a dalt, melyet édesanyja elvesztése ihletett. Emiatt, az inspirációs feldolgozásom premierjét szándékosan Advent első vasárnapjára időzítettem - hangsúlyozta RockMilady.