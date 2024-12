Nyolcan sütöttek, díszítettek

– Az ötletem mellé állt a faluház, és a felhívást is ott osztottuk meg, hogy várjuk a jelentkezőket. Természetesen rokonokat és ismerősöket is megszólítottam. Így összesen nyolcan készítettünk alkotásokat. Tavalyról sikerült több házat megmentenem, a tavaly második díjazott rajkai templomot is kiállítottuk, melynél az eredeti arányokat követtem. A különlegességek idén sem hiányoznak: ilyen negyvennégy mézes gömbbel díszített karácsonyfa, a forgó mézeskalács körhinta, de említhetném a röpködő angyalokat és egy Holle anyót, aki havat szór a falura – fűzte hozzá a helyi alkotó. Ritának ezúttal is több háziasszonyt sikerült sütésre, díszítésre megszólítania.

Csodálatos építmények készültek Rajkán idén is.

Fotó: Kerekes istván

Hasznos tippek

A házak egytől egyig egyediek és mind csodásak lettek. Az összhatás magáért beszél. Nappali fényben is csodás látványosság, de a színes világítás igazi ünnepi hangulatot varázsol. Úgy helyezték el a „falut”, hogy az kívülről akármikor, éjjel-nappal megtekinthető. A rajkai háziasszony szerint elsőre talán sokan félnek, hogy nekifogjanak egy mézeskalács ház elkészítésének. Az interneten sok recept található, nem elég a sütemény jó elkészítése, fontos, hogyan vannak összeragasztva az elemek, és persze a díszítésnek is tartósnak kell lennie. A dekorálásnak csak a fantázia szab határt – amint azt a rajkai mézeskalács falunál is láthatjuk. Egyébként egy ilyen édes ház alapjához jó az általunk ismert mézeskalács recept, annyi eltéréssel, hogy hagyjuk ki a térfogatnövelő-szert, így stabilabb lesz a sütemény-építményünk.