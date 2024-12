A madarak téli etetésénél sok mindenre kell figyelni, hogy ne ártsunk, hanem használjunk.

A madarak téli etetéséhez szakszerűen kezdjünk.

Fotó: Illusztráció/Mediaworks Archívum

Madarak téli etetése

Mire kell figyelni a madarak etetésénél? – kérdeztük Királyfi Pétert, a győri polgármesterei hivatal hatósági osztályának munkatársát.

– A téli madáretetéssel kapcsolatban külön törvényi szabályozásról adat nem áll rendelkezésre. Fontos azonban, hogy bizonyos madár élettani, baleset megelőzési szabályokat betartsunk – kezdte az állatvédelemmel is foglalkozó szakember. – Alapvetően a téli időszakban a hazánkban telelő vagy átvonuló madarak etetése nem feltétlenül szükséges. Evolúciós alkalmazkodásuk révén emberi segítség nélkül is megélik a telet. Természetesen a téli madáretetés hozzájárul a zordabb időjárás átvészeléséhez, a madárvilág megismeréséhez és védelmükhöz ismereteket is adhat – szögezte le.

Mint mondta, a téli madáretetés december elején kezdődjön, majd a tavasz beköszöntével, márciusban hagyjuk abba, mert ekkor már a költési időszakban a fiókákra veszélyt jelenthet. A madáretetők elhelyezése az időjárási viszonyok figyelembe vételével történjék. Részesítsük előnybe a szélvédett, árnyékos helyeket. A rögzítést rendszeresen ellenőrizzük a balesetek elkerülése végett. Vegyük figyelembe, hogy a megfelelő magasságra kirakott etetőkkel védelmet biztosíthatunk az odatévedő macskák ellen. Jó gyakorlat az ablakokra, párkányokra rögzített etetők használata, ezáltal a madarak megfigyelése is "testközelből" történhet. Az élelem mellett azonban a legnagyobb igénye a madaraknak is, az ivó és fürdővízre van. Sokszor nagyobb vonzása van a víz lelőhelynek, mint az etetőknek. A fagyok beálltával azonban a víz cseréje több odafigyelést igényel.

Az eleségeket három csoportba sorolhatjuk, és ennek betartása viszont elengedhetetlen.

Magvak: napraforgó (fekete), apró szemű köles, vagy ezek keveréke

Gyümölcsök: alma, apró szedhető bogyók

Állati zsiradékok: sertés, liba, kacsaháj valamint a állateledel boltokban kapható cinkegolyó

A madarak téli etetéséhez szakszerűen kezdjünk.

Fotó: Illusztráció/Mediaworks Archívum

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy emberi ételmaradékokkal ne etessük a madarakat, ezzel számos fajukra jellemző betegség elkerülhető.