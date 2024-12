A Legyen Ön is milliomos! című vetélkedő péntek esti adásában a játék jogát Zátonyi Szilárd úgy nyerte el, a sorkérdésben egyedül ő találta el a magyar női nevek gyakoriságának sorrendjét.

A Legyen Ön is milliomos! vetélkedőben játszott Zátonyi Szilárd.

Legyen Ön is Milliomos!

A TV2-n a játék során hamar kiderült, hogy Zátonyi Szilárd győri földrajz-biológia szakos tanár. Palik László, a játék műsorvezetője is nagy élvezettel hallgatta a tanár úr válaszait, hiszen nem egyszerűen csak megjelölte az általa jónak gondoltat a négy lehetséges közül, de meg is indokolta. Valószínűleg egy egész ország tudja már lényegre törő okfejtéséből, hogy melyik távoli földrészeken élő madarak repülnek, avagy nem. A közönség segítségét kérte, abban a kérdésben, hogy melyik növényt nevezik népies nyelven uborkafűnek, de a közönség csak megerősítette sejtését, hogy a kaprot. Arra a kérdésre, hogy melyik Dél-Amerika legnépesebb városa, Németh Géza telefonos segítségét kérte, aki negyven évig volt a Természet Világa szerkesztője. Az általa ajánlott Sao Paolo válasszal egyre nagyobb nyereményre volt kilátása. A műsorvezető segítségével válaszolta meg, hogy Király Gábor a Hertha BSC játékosa volt. A kétmilliós feladvány azonban kifogott rajta. A kérdés arra vonatkozott, hogy ki írt kisregényt a Lakinger Béla zsebcirkálóról. Zátonyi Szilárd nem volt biztos a válaszban, de családja tanácsa ellenére kockáztatott. Érzéseire hagyatkozott és Rejtő Jenőt választotta, ám nem ez volt a helyes megfejtés. Így már csak az első biztos összeget, a 250 ezer forintot vihette haza. A közönség így is nagy tapssal ismerte el azt a játékát, amivel Palik László televíziós műsorvezető csodálatát is kivívta, aki meg is jegyezte, szívesen lenne a tanár úr tanítványa.

Ön tudta volna a választ a kérdésre?

Ki írt kisregényt a Lakinger Béla cirkálóról? A) Parti Nagy Lajos

B) Cserna-Szabó András

C) Moldova György

D) Rejtő Jenő

A Legyen Ön is milliomos! című vetélkedőben Zátonyi Szilád még a műsorvezető, Palik László elismerését is kivívta.

A műsor után kíváncsiak voltunk arra, vajon kik azok a szerencsés diákok, akiket közel negyven éve tanít Zátonyi Szilárd.

– 36 éve kezdtem el tanítani a győri Veres Péter szakközépiskolában, óraadóként több más győri általános és középiskolában is tanítottam biológiát, földrajzot, természetismeretet. Azért szeretem ezeket a tárgyakat, mert jól, könnyen oktathatóak, szemléltethetők. Nagyon sok képet mutatok órán, mert ezeket a tantárgyakat úgy érdemes tanítani, hogy az ember megmutatja, amit egyébként is lehet látni. Szerencsére a feleségem is imád túrázni, így gyakran kirándulunk husky kutyánkkal. A túrázást a természetfotózás egészíti ki, emellett gitáron játszom általános iskolás korom óta. Nyolcadik éve egy kollégámmal egy gitárduót alkotunk, főként iskolai rendezvényeken lépünk fel, de ezáltal a zene is egy hobbim – foglalta össze a tanár úr, mivel foglalkozik.